親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

【即時短評】韓國瑜花蓮大造勢 都是為了他？

兒科醫師的魔術口袋 降低童對白袍恐懼

2019-06-08 12:47聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

美國一項研究發現，多數病人偏好醫師穿白袍；但孩子可能不一樣，看到白袍可能就聯想到打針吃藥，反而恐懼看病。兒科醫師表示，為降低孩子的白袍恐懼症，他們白袍口袋內一定有貼紙或小玩具，猶如魔術口袋能隨時變花樣，有人還會在白袍或聽診器上掛卡通玩偶，轉移孩子注意力並減少哭鬧。

馬偕兒童醫院小兒神經科主治醫師陳慧如說，醫院沒有硬性規定他們的穿著，看診也以穿白袍為主，不會因孩子恐懼白袍就把白袍脫下。有時孩子不一定是害怕白袍，而是害怕陌生人，醫師只好用別的方式或工具來減少孩子的防備心。

陳慧如舉例，她的白袍大口袋內有很多貼紙和會發出聲音的小玩具，隨時能拿出來哄小朋友。另她在白袍上有配戴卡通徽章，聽診器也掛上卡通海綿寶寶吊飾，「通常孩子注意到我的掛飾，就會轉移注意力了。」

若孩子還是不領情繼續大哭，陳慧如苦笑表示，她也只能請家長抓住孩子，才能順利聽診。

馬偕兒童醫院小兒心臟科主治醫師葉樹人說，兒科醫師在門診遇病人互動，不只是面對孩子，也同時面對父母，穿白袍的專業形象還是比較好。不過，國外確實有兒童醫院布置得不像醫院，醫師還會變裝，反觀國內醫師較習慣嚴肅。

不過新光醫院副院長洪子仁認為，醫師穿白袍比較具專業形象，乾淨且賞心悅目；若形象模糊，其實對醫療機構也是不利的。

洪子仁說，該院近年將各類醫事人員的服裝進行定裝和規範，還拍照供同仁參照，要求根據標準的SOP去穿著，不只能讓病人輕鬆辨識，也能避免有人假冒院內人員行騙。

馬偕兒童醫院小兒神經科主治醫師陳慧如說，她的白袍大口袋內有很多貼紙和會發出聲音的...
馬偕兒童醫院小兒神經科主治醫師陳慧如說，她的白袍大口袋內有很多貼紙和會發出聲音的小玩具，白袍上有配戴卡通徽章，聽診器也掛上卡通海綿寶寶吊飾，能讓孩子能轉移注意力，忘了看病的恐懼。本報資料照片
分享
多數病人偏好醫師穿白袍，但孩子看到白袍可能就聯想到打針吃藥，反而十分恐懼。 圖／...
多數病人偏好醫師穿白袍，但孩子看到白袍可能就聯想到打針吃藥，反而十分恐懼。 圖／ingimage
分享

醫師卡通
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

端午節連假次日 估國5塞11小時

2019-06-08 09:17

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 09:42

「徒髮不足以自行」 蘇貞昌闢謠貼文笑翻網友

2019-06-08 09:55

關於長照…網友最需要的是服務 最不滿的是照護

2019-06-08 06:22

不捨！台中豐原三民書局走過41年 9月底驚傳熄燈

2019-06-08 01:26

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

做foodpanda外送月入10萬？ 內行人專業分析曝關鍵

2019-06-08 12:00

詹喬愉專訪／6年前簽經紀約 媽媽原盼她「常留在平地」

2019-06-08 11:53

詹喬愉專訪／背著贊助登頂「是責任不是壓力」

2019-06-08 11:53

詹喬愉專訪／在聖母峰 就要吃的任性

2019-06-08 11:52

詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51

詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

2019-06-08 11:48

最喜歡毛利小五郎 朱立倫：認真查案 判斷錯誤也很可愛

2019-06-08 11:36

參觀柯南展模擬查案 朱立倫：真相永遠只有一個

2019-06-08 11:15

台鐵慶132年 畫說台鐵巡迴展開

2019-06-08 11:03

一睹女王真面目！鐵路節花蓮套票夯 鐵道迷排隊3天

2019-06-08 10:38

連假第二天 北上開始車多恐塞到晚上9時

2019-06-08 10:09

男童嗜吃肉、不吃蔬果 醫師開刀挖出腸道糞石

2019-06-08 10:02

澄清假消息 食藥署：同時染燙髮不會受罰

2019-06-08 09:15

好天氣到今天！今仍飆高溫 明鋒面接近雨勢接力

2019-06-08 05:26

揮別41年歷史！ 豐原三民書局將關門

2019-06-08 01:25

電動滑板車納管 擬限速6~25公里

2019-06-08 00:15

端午連假第二天 預估中午開始湧北返潮

2019-06-08 00:15

端午節 龍舟小小奪標手

2019-06-08 00:15

壓力大、發炎了…耳鳴敲醒警鐘

2019-06-07 23:46

吃太快、腸胃差…大啖糯米粽 惱人脹氣又來了

2019-06-07 23:46

健康你我他╱遠離手機 多陪孩子戶外活動

2019-06-07 23:44

科普好健康／雲端監測腹膜透析 在家睡覺可洗腎

2019-06-07 23:34

連假首日 國5台北端塞 蘇花改順暢

2019-06-07 23:06

戒嚴時期黨外據點 豐原三民書局擬9月歇業

2019-06-07 22:32

全球瘋電動滑板車 交部擬限速納管

2019-06-07 22:31

大樂透頭獎摃龜 11日頭獎上看1.6億元

2019-06-07 22:12

新增2海漂死豬檢出非洲豬瘟 金門豬肉品暫停輸台1周

2019-06-07 21:13

金門本周發現2起海漂豬屍 都遭驗出非洲豬瘟

2019-06-07 20:31

兒時必玩「手腕肉球測生幾胎」網曝光長大後驗證結果是...

2019-06-07 20:00

國5從早晨塞到下午 較預期嚴重

2019-06-07 19:32

最後的文面長者漸凋零 人瑞文面者贊成文史館

2019-06-07 18:24
看更多

熱門文章

影／嚇人！基隆下冰雹伴雷電

2019-06-07 15:52

南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

2019-06-07 12:55

夏日蛇出沒雄黃石灰沒用 動保處：可用封箱膠帶自保

2019-06-07 18:47

好天氣到今天！今仍飆高溫 明鋒面接近雨勢接力

2019-06-08 05:26

戒嚴時期黨外據點 豐原三民書局擬9月歇業

2019-06-07 22:32

每日星座運勢／牡羊歡樂氣氛心開闊 運勢有所提升

2019-06-08 00:00

心理學家：當一個人對你出現3種行為 小心他超級嫉妒你

2019-06-07 17:59

旅行與陌生女生同團激到分手 台女列男友7宗罪：出國看清一個人

2019-06-07 13:31

關於長照…網友最需要的是服務 最不滿的是照護

2019-06-08 06:22

不捨！台中豐原三民書局走過41年 9月底驚傳熄燈

2019-06-08 01:26

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-07 17:45

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 09:42

全球瘋電動滑板車 交部擬限速納管

2019-06-07 22:31

氣象局發高溫橙黃燈 台東、高市已破36度、北市35.9度

2019-06-07 13:28

大樂透頭獎摃龜 11日頭獎上看1.6億元

2019-06-07 22:12

赴美必看！美麻疹病例創25年新高 這三州風險大

2019-06-07 17:56

電動滑板車納管 擬限速6~25公里

2019-06-08 00:15

翹臀珍貴氣逼人簡直戴了百萬名車在身上 珍妮佛勞倫斯也穿B.C.高腰褲「雙J撞衫」

2019-06-07 14:27

鼓勵畢業生到南科就業 科管局辦免費體驗夏令營

2019-06-08 06:27

國5從早晨塞到下午 較預期嚴重

2019-06-07 19:32

金門本周發現2起海漂豬屍 都遭驗出非洲豬瘟

2019-06-07 20:31

新增2海漂死豬檢出非洲豬瘟 金門豬肉品暫停輸台1周

2019-06-07 21:13

澄清假消息 食藥署：同時染燙髮不會受罰

2019-06-08 09:15

端午連假何處去？ 夢時代好車大賞熱鬧展開

2019-06-07 20:15

志玲姐姐RALPH LAUREN隔空情侶裝 蔡依林也穿會否帶來好喜氣

2019-06-07 15:24

連假第二天 北上開始車多恐塞到晚上9時

2019-06-08 10:09

端午連假第二天 預估中午開始湧北返潮

2019-06-08 00:15

酒駕新制兩階段 7月起加重罰連座先上路

2019-06-07 14:02

男童嗜吃肉、不吃蔬果 醫師開刀挖出腸道糞石

2019-06-08 10:02

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-07 22:14

揮別41年歷史！ 豐原三民書局將關門

2019-06-08 01:25

【章魚法官來說法】張瑜鳳／罰單的意義

2019-06-08 06:00

「名偵探柯南科學搜查展」海外首展台北開展 柯南迷出發！一起找出事件真相

2019-06-07 15:40

端午節連假次日 估國5塞11小時

2019-06-08 09:17

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

限量版CLASSIC系列軍刀超搶手 好用、好看還有收藏價值

2019-06-07 18:51

端午不立蛋！「深蹲」就能享早午餐半價

2019-06-06 16:06

國道清晨6時就塞 國1上午兩事故回堵最長5公里

2019-06-07 13:40

「徒髮不足以自行」 蘇貞昌闢謠貼文笑翻網友

2019-06-08 09:55

一睹女王真面目！鐵路節花蓮套票夯 鐵道迷排隊3天

2019-06-08 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top