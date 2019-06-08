兒科醫師的魔術口袋 降低童對白袍恐懼

2019-06-08 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



美國一項研究發現，多數病人偏好醫師穿白袍；但孩子可能不一樣，看到白袍可能就聯想到打針吃藥，反而恐懼看病。兒科醫師表示，為降低孩子的白袍恐懼症，他們白袍口袋內一定有貼紙或小玩具，猶如魔術口袋能隨時變花樣，有人還會在白袍或聽診器上掛卡通玩偶，轉移孩子注意力並減少哭鬧。

馬偕兒童醫院小兒神經科主治醫師陳慧如說，醫院沒有硬性規定他們的穿著，看診也以穿白袍為主，不會因孩子恐懼白袍就把白袍脫下。有時孩子不一定是害怕白袍，而是害怕陌生人，醫師只好用別的方式或工具來減少孩子的防備心。

陳慧如舉例，她的白袍大口袋內有很多貼紙和會發出聲音的小玩具，隨時能拿出來哄小朋友。另她在白袍上有配戴卡通徽章，聽診器也掛上卡通海綿寶寶吊飾，「通常孩子注意到我的掛飾，就會轉移注意力了。」

若孩子還是不領情繼續大哭，陳慧如苦笑表示，她也只能請家長抓住孩子，才能順利聽診。

馬偕兒童醫院小兒心臟科主治醫師葉樹人說，兒科醫師在門診遇病人互動，不只是面對孩子，也同時面對父母，穿白袍的專業形象還是比較好。不過，國外確實有兒童醫院布置得不像醫院，醫師還會變裝，反觀國內醫師較習慣嚴肅。

不過新光醫院副院長洪子仁認為，醫師穿白袍比較具專業形象，乾淨且賞心悅目；若形象模糊，其實對醫療機構也是不利的。