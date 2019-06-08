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【即時短評】韓國瑜花蓮大造勢 都是為了他？

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天是為端午節假期第二天，西部國道上午壅塞，高公局預估下午可能出現提前北返的車流。壅塞路段將出現在國1北上新竹系統至竹北、國3北上關西至大溪、大山至香山、國5北上頭城至坪林路段，因國5北上頭城至坪林路段可能塞到夜間。

高公局將於下午2時至晚間9時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制，建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路。

高公局表示，昨天全日總延車公里為113.7百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍。今天0至5時總延車公里為4.6百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里的1.3倍。截至上午12時，國道全線總延車公里為37.7百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

西部國道路網上午壅塞路段包括國1北向圓山至五堵；國3南向霧峰至霧峰系統、田寮至燕巢系統等，其餘路段均能維持行車順暢。國道5號上午雙向車流亦能維持行車順暢。

高公局預估，預計下午可能會出現提前北返車流，壅塞路段將出現在國1北上新竹系統至竹北、國3北上關西至大溪、大山至香山、國5北上頭城至坪林路段，因國5北上頭城至坪林路段可能壅塞至夜間，高公局將於下午2至9時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。

事故方面，高公局表示，今天上午10時31分，國1北向339.2公里發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成回堵約3公里；10時41分，國1北向351.5公里發生3小客車追撞事故，占用內側車道，造成回堵約4公里，影響整體車流甚鉅。

高公局提醒，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國5、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

今天上午國1北上351.5k事故，回堵4公里。圖／高公局提供
今天上午國1北上351.5k事故，回堵4公里。圖／高公局提供
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國道坪林高乘載管制
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