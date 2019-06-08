世界海洋日 教育部首度辦獎鼓勵海洋教案

2019-06-08 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



今天是聯合國「世界海洋日」，教育部為表揚致力推動海洋教育的團體、個人、地方政府及課程教學團隊，今年首度辦理「海洋教育推手獎」，並鼓勵民間資源挹注海洋教育。教育部表示，已函請各政府機關（構）及學校在今年7月10日前推薦具指標性的團體或個人。

教育部表示，今年聯合國世界海洋日主題為「性別與海洋」，強調熱愛海洋不應有性別歧視與區分，每個人都能在海洋保育與資源永續發展等領域有貢獻。教育部每年的今天響應「世界海洋日」推廣愛護海洋、永續海洋的理念，辦理海洋教育推廣短片徵選、海洋詩徵選、海洋科普繪本創作徵選等活動，擴大各級學校師生對海洋教育的參與。歷年得獎作品均置於台灣海洋教育中心網站「海洋教育周」專區，提供下載運用。

教育部表示，台灣海洋教育中心107年首次辦理的中小學學生海洋素養調查發現，我國學生在「海洋資源與永續」領域有不錯的表現，顯見海洋教育落實扎根的成效，後續仍將持續每3年的定期調查，以了解學生海洋素養的長期發展。

教育部96年公布「海洋教育政策白皮書」，迄今已執行3期「海洋教育執行計畫」。97年起也將「海洋教育」列為九年一貫課程綱要之重大議題，使海洋教育於基礎教育中扎根。而即將實施的十二年國教新課綱，更進一步以核心素養作為課程發展主軸，藉由海洋教育議題融入不同領域／科目，連結跨領域知識內涵、生活實務經驗及具體行動實踐。教育部另於102年核定國立台灣海洋大學成立台灣海洋教育中心，作為整合性的海洋教育推動平台，建構資源共享的教育網絡。

「海洋教育推手獎」獎項分為「團體獎」、「個人獎」、「地方政府獎」及「課程教學團隊獎」4類，名額各3至5名，其中「團體獎」、「個人獎」由政府機關（構）及學校推薦，評審標準包含捐資贊助辦理海洋教育、創新課程與設計、開發教材教案、活化教學活動、培養海洋專業人才等面向。「地方政府獎」及「課程教學團隊獎」則另由教育部國教署評選出推動海洋教育成果優異者。