花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



繼上周在總統府前凱道辦「決戰2020」造勢大會，高雄市長韓國瑜今天將在花蓮舉辦全台第二場大型造勢活動，預計不少韓粉可能從中午起就會陸續到場卡位。但中央氣象局預估已對花蓮發布高溫資訊，表示將有36度以上的高溫。醫師提醒，鴨舌帽防中暑效果差，呼籲不論男女要記得撐傘，避免熱出病來。

中暑及熱衰竭都是指身體在酷熱的環境下，無法有效維持正常體溫，產生不適的症狀。熱衰竭程度較輕，體溫沒有完全失控，體溫雖上升但不會超過40度，也還能流汗、意識狀態清楚；但中暑時，體溫恆定的機制已經失控，體溫會超過40度，甚至可能無法排汗，失去意識。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，為了健康著想，建議事前感冒、拉肚子、有心血管、糖尿病等慢性病者，或最近正在服用抑制排汗藥物民眾盡量不要參加。

若仍想參加造勢活動，記得找陰涼處遮陽。如果堅持在「搖滾區」體驗造勢的興奮感，晒一陣子覺得頭暈、想吐，務必回到樹蔭或騎樓下躲太陽，千萬不可逞強。

今天興致沖沖參與造勢活動的韓粉最關注的就是如何預防中暑，朱柏齡提醒，外出應穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服；隨時補充水分，千萬不可等到口渴才補充水分。

另外，戴鴨舌帽遮陰範圍最小、效果最差，寬邊帽效果中度，最好是撐傘。過去實驗發現，撐傘最多可涼爽5度，換句話說，在36度高溫下打傘，有遮陰處甚至可降至31度。