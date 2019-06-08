詹喬愉專訪／背著贊助登頂「是責任不是壓力」

2019-06-08 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



帶著贊助登頂，詹喬愉覺得不是壓力，「是一分責任」。5月的先攻馬卡魯峰，她考慮接下來還要挑戰聖母峰，有時間的壓力，急著提前適應，一抵達就要求隔天上山「拉練」，還直接到C2住兩天。在此前她先爬過了島峰（6189公尺），適應過高山，這種急行軍的方式對她自己影響不大，卻害到了此前一直在加德滿都工作的雪巴夥伴，嘔吐且整晚難眠，「雪巴也是人類，這種適應過程太快了」。

台灣新生代的登山家和九○年代登山界作法不同，張元植、呂忠翰發起網路募資籌措挑戰世界第二高峰K2不足的經費，將於本月中踏上征途，張元植等人的K2計畫估計400萬元的資金計畫，還差86萬用網路募資，最終達成目標率722%。

把目光轉向海外高山以後，詹喬愉開始對企業做贊助提案，遇過滿口答應沒有下文，甚至直接無視電話、郵件的公司，她並不氣餒生氣，因爬大山的費用驚人，「能體會企業不能貿然贊助的原因」。 詹喬愉獲企業贊助已連登兩座八千公尺高峰的計畫，畢竟要以個人能力遠征高峰須有相當等級的財力。

詹喬愉說，以往來自個人的贊助讓她覺得這分感情無以回報，反而是企業的支援讓她有把握做到最好的產品建議及曝光。談到登山者怕面子掛不住、勉強攻頂的問題，詹喬愉的山搜師父劉崑耀說，以前在台灣登山界最常見的是拿了高額贊助，「壓力非常、非常大」。