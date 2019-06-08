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詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51聯合報 記者雷光涵林以君╱即時報導

聖母峰的冰川裂縫向下望，深不見底，「我以為理智可以壓抑一切，生理卻無法否認我的懼高」。你可能很難想像， 登過四座八千米以上高峰、被攝氏零下四十度空氣包圍的女登山家詹喬愉怕冷，還怕高。

詹喬愉知道自己懼高、依然熱中攀岩，因為身上有安全繩索的確保；十多年來用理智克服恐懼，直到上個月攀登世界第五高峰馬卡魯峰、第一高峰聖母峰時，「我才知道我錯了，害怕是生理反應，不是心理可以控制的」。

在馬卡魯峰維持一樣的前進節奏，卻像趕路般喘個不停；她說，遇到冰的裂隙要藉鋁梯通過，明知綁著安全繩失足也不會墜落深淵，步履卻極度緩慢，稍微往下看，心跳加速，要大口喘氣，咒罵自己，「怎麼那麼膽小」。詹喬愉現在回想，可能從馬卡魯峰開始身體狀況極差，第一次察覺到身體背叛了心。

與許多女性一樣四肢容易冰冷，也為詹喬愉帶來煩惱。在馬卡魯峰高地營，同樣來自台灣的登山家穿短袖在「拉練」（適應高度的上攀下撤訓練），她卻後悔沒帶羽絨衣上來，「這是男生不能體會的」。

她記得從聖母峰C3往上爬時，太陽逐漸升起，但陽光射不進他們的路徑，覺得手腳痛極了，不停甩手、希望血液快點循環至四肢末梢。隨行的雪巴見狀問，現在有太陽、全身穿羽絨衣，你還覺得冷？她說，其他人笑冷只是一種感覺，「但對我來說不是一種感覺，我可不想（凍傷後）少幾根手指頭回來」，海拔高時，她的手套、鞋子通常塞了暖暖包。

最讓她恐懼的，可能是喪失的時間感。詹喬愉說，「時間就是安全」，在高山看表、取出手機不方便，「但天都是亮的」，待天暗了，雲過來了就來不及。她注意其他人的位置，不是為了比較，是要提醒自己保持節奏，「沒有對比，很容易錯失時間感」。

只有一次，詹喬愉希望時間可以過得快一點。2015年阿拉阿恰攀登時，她前後共26個小時困在深深的雪溝身受重傷。手機還有些許電力時，她取出來看時間，「我覺得已經過了半小時，拿起手機竟然不到5分鐘」。決定不再盯著手機，改看星空。這次的落難經驗，讓她體驗度「秒」如年的痛苦。

台灣女登山家詹喬愉。圖／詹喬愉提供
台灣女登山家詹喬愉。圖／詹喬愉提供
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