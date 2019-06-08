詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

十三天內登上兩座逾八千公尺的高山、第二個登世界最高的聖母峰、首位登馬卡魯峰的台灣女登山家，31歲的詹喬愉月初踏進國門前，媒體已為她在國內登山界排了各種名次。但對詹喬愉而言，登山從來都不是與他人的較量，而是自我能力的測試。

詹喬愉說，「別人看我像對生命很灑脫，前提其實是盡力維持性命。」聖母峰行就有這個念頭，這次、本季無法登頂，「山永遠都在，下次再來，就這麼簡單」。她表示，做好有把握的事，其他交給命運。現在朋友約她，盡可能答應赴約，該講的時候，就對媽媽說「我愛妳」，「把握每分每刻，要過的沒有遺憾」。

詹喬愉的山難搜救師父劉崑耀把她當女兒一般看待，每次得知女兒的計畫都很矛盾，「我永遠昧著良心講一句話：支持妳。」其實他明白，這名在新北消防新板山搜義消分隊擔任先鋒的女生，會與平日迎向急流、峭壁一樣，大膽而謹慎。

劉崑耀說，戶外人要做危機控管，天候不佳不逞強，天候好要考慮更多，「喬愉放棄過一次聖母峰攻頂的機會，她的決定是對的」，判斷天候良好，山友會急於出發肯定大塞車，「喬愉這麼瘦小，排隊等30分鐘可能就失溫了」。

成功的登山家，是判斷力的王者。「三條魚」詹喬愉評估外在環境的變數，更誠實面對自己的身體狀況，「我感覺得到自己能耐在哪。」國內有成功登聖母峰卻失去了腳趾的人，甚至有人下撤體力耗盡喪命。

她說，能力強的人似乎愈容易勉強自己，但也有許多人誠實面對自己的虛弱，此行的大陸隊友去年無氧登頂，身強體壯，今年告訴大家感冒發燒了，要放緩腳步。

平日擔任高山嚮導的她見過太多台灣隊員「不好意思講」、「覺得是小問題」，累積成大問題。詹喬愉在挑戰第五高峰馬卡魯峰前，不曾用過血氧機，但她有探知身體變化徵兆的能力；前往馬卡魯C2時，自覺不適，主動問雪巴氧氣有帶多少。「反常」的舉動，把多次合作的雪巴嚇到了。