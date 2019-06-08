親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

日職／王柏融對阪神扛第三棒 打擊率3成61高過打五棒

韓國瑜花蓮造勢約有二萬人 民眾自拍打卡

詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

2019-06-08 11:48聯合報 記者雷光涵林以君╱即時報導

十三天內登上兩座逾八千公尺的高山、第二個登世界最高的聖母峰、首位登馬卡魯峰的台灣女登山家，31歲的詹喬愉月初踏進國門前，媒體已為她在國內登山界排了各種名次。但對詹喬愉而言，登山從來都不是與他人的較量，而是自我能力的測試。

詹喬愉說，「別人看我像對生命很灑脫，前提其實是盡力維持性命。」聖母峰行就有這個念頭，這次、本季無法登頂，「山永遠都在，下次再來，就這麼簡單」。她表示，做好有把握的事，其他交給命運。現在朋友約她，盡可能答應赴約，該講的時候，就對媽媽說「我愛妳」，「把握每分每刻，要過的沒有遺憾」。

詹喬愉的山難搜救師父劉崑耀把她當女兒一般看待，每次得知女兒的計畫都很矛盾，「我永遠昧著良心講一句話：支持妳。」其實他明白，這名在新北消防新板山搜義消分隊擔任先鋒的女生，會與平日迎向急流、峭壁一樣，大膽而謹慎。

劉崑耀說，戶外人要做危機控管，天候不佳不逞強，天候好要考慮更多，「喬愉放棄過一次聖母峰攻頂的機會，她的決定是對的」，判斷天候良好，山友會急於出發肯定大塞車，「喬愉這麼瘦小，排隊等30分鐘可能就失溫了」。

成功的登山家，是判斷力的王者。「三條魚」詹喬愉評估外在環境的變數，更誠實面對自己的身體狀況，「我感覺得到自己能耐在哪。」國內有成功登聖母峰卻失去了腳趾的人，甚至有人下撤體力耗盡喪命。

她說，能力強的人似乎愈容易勉強自己，但也有許多人誠實面對自己的虛弱，此行的大陸隊友去年無氧登頂，身強體壯，今年告訴大家感冒發燒了，要放緩腳步。

平日擔任高山嚮導的她見過太多台灣隊員「不好意思講」、「覺得是小問題」，累積成大問題。詹喬愉在挑戰第五高峰馬卡魯峰前，不曾用過血氧機，但她有探知身體變化徵兆的能力；前往馬卡魯C2時，自覺不適，主動問雪巴氧氣有帶多少。「反常」的舉動，把多次合作的雪巴嚇到了。

天有不測風雲，然而自己這個變數，是可以控制的。劉崑耀說，若連風險控管都做不到，只有把生命交給其他人了，詹喬愉知道怎做才能登頂，「而且安全下撤」。

登山家詹喬愉（左）與山難搜救師父劉崑耀（右）。記者鄭超文／攝影
登山家詹喬愉（左）與山難搜救師父劉崑耀（右）。記者鄭超文／攝影
分享

聖母峰發燒
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

端午節連假次日 估國5塞11小時

2019-06-08 09:17

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 09:42

「徒髮不足以自行」 蘇貞昌闢謠貼文笑翻網友

2019-06-08 09:55

關於長照…網友最需要的是服務 最不滿的是照護

2019-06-08 06:22

不捨！台中豐原三民書局走過41年 9月底驚傳熄燈

2019-06-08 01:26

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49

兒科醫師的魔術口袋 降低童對白袍恐懼

2019-06-08 12:47

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

做foodpanda外送月入10萬？ 內行人專業分析曝關鍵

2019-06-08 12:00

詹喬愉專訪／6年前簽經紀約 媽媽原盼她「常留在平地」

2019-06-08 11:53

詹喬愉專訪／背著贊助登頂「是責任不是壓力」

2019-06-08 11:53

詹喬愉專訪／在聖母峰 就要吃的任性

2019-06-08 11:52

詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51

最喜歡毛利小五郎 朱立倫：認真查案 判斷錯誤也很可愛

2019-06-08 11:36

參觀柯南展模擬查案 朱立倫：真相永遠只有一個

2019-06-08 11:15

台鐵慶132年 畫說台鐵巡迴展開

2019-06-08 11:03

一睹女王真面目！鐵路節花蓮套票夯 鐵道迷排隊3天

2019-06-08 10:38

連假第二天 北上開始車多恐塞到晚上9時

2019-06-08 10:09

男童嗜吃肉、不吃蔬果 醫師開刀挖出腸道糞石

2019-06-08 10:02

澄清假消息 食藥署：同時染燙髮不會受罰

2019-06-08 09:15

好天氣到今天！今仍飆高溫 明鋒面接近雨勢接力

2019-06-08 05:26

揮別41年歷史！ 豐原三民書局將關門

2019-06-08 01:25

電動滑板車納管 擬限速6~25公里

2019-06-08 00:15

端午連假第二天 預估中午開始湧北返潮

2019-06-08 00:15

端午節 龍舟小小奪標手

2019-06-08 00:15

壓力大、發炎了…耳鳴敲醒警鐘

2019-06-07 23:46

吃太快、腸胃差…大啖糯米粽 惱人脹氣又來了

2019-06-07 23:46

健康你我他╱遠離手機 多陪孩子戶外活動

2019-06-07 23:44

科普好健康／雲端監測腹膜透析 在家睡覺可洗腎

2019-06-07 23:34

連假首日 國5台北端塞 蘇花改順暢

2019-06-07 23:06

戒嚴時期黨外據點 豐原三民書局擬9月歇業

2019-06-07 22:32

全球瘋電動滑板車 交部擬限速納管

2019-06-07 22:31

大樂透頭獎摃龜 11日頭獎上看1.6億元

2019-06-07 22:12

新增2海漂死豬檢出非洲豬瘟 金門豬肉品暫停輸台1周

2019-06-07 21:13

金門本周發現2起海漂豬屍 都遭驗出非洲豬瘟

2019-06-07 20:31

兒時必玩「手腕肉球測生幾胎」網曝光長大後驗證結果是...

2019-06-07 20:00

國5從早晨塞到下午 較預期嚴重

2019-06-07 19:32

最後的文面長者漸凋零 人瑞文面者贊成文史館

2019-06-07 18:24
看更多

熱門文章

影／嚇人！基隆下冰雹伴雷電

2019-06-07 15:52

夏日蛇出沒雄黃石灰沒用 動保處：可用封箱膠帶自保

2019-06-07 18:47

好天氣到今天！今仍飆高溫 明鋒面接近雨勢接力

2019-06-08 05:26

戒嚴時期黨外據點 豐原三民書局擬9月歇業

2019-06-07 22:32

每日星座運勢／牡羊歡樂氣氛心開闊 運勢有所提升

2019-06-08 00:00

心理學家：當一個人對你出現3種行為 小心他超級嫉妒你

2019-06-07 17:59

旅行與陌生女生同團激到分手 台女列男友7宗罪：出國看清一個人

2019-06-07 13:31

關於長照…網友最需要的是服務 最不滿的是照護

2019-06-08 06:22

不捨！台中豐原三民書局走過41年 9月底驚傳熄燈

2019-06-08 01:26

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-07 17:45

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 09:42

全球瘋電動滑板車 交部擬限速納管

2019-06-07 22:31

氣象局發高溫橙黃燈 台東、高市已破36度、北市35.9度

2019-06-07 13:28

大樂透頭獎摃龜 11日頭獎上看1.6億元

2019-06-07 22:12

赴美必看！美麻疹病例創25年新高 這三州風險大

2019-06-07 17:56

電動滑板車納管 擬限速6~25公里

2019-06-08 00:15

翹臀珍貴氣逼人簡直戴了百萬名車在身上 珍妮佛勞倫斯也穿B.C.高腰褲「雙J撞衫」

2019-06-07 14:27

鼓勵畢業生到南科就業 科管局辦免費體驗夏令營

2019-06-08 06:27

國5從早晨塞到下午 較預期嚴重

2019-06-07 19:32

金門本周發現2起海漂豬屍 都遭驗出非洲豬瘟

2019-06-07 20:31

新增2海漂死豬檢出非洲豬瘟 金門豬肉品暫停輸台1周

2019-06-07 21:13

澄清假消息 食藥署：同時染燙髮不會受罰

2019-06-08 09:15

端午連假何處去？ 夢時代好車大賞熱鬧展開

2019-06-07 20:15

志玲姐姐RALPH LAUREN隔空情侶裝 蔡依林也穿會否帶來好喜氣

2019-06-07 15:24

連假第二天 北上開始車多恐塞到晚上9時

2019-06-08 10:09

端午連假第二天 預估中午開始湧北返潮

2019-06-08 00:15

酒駕新制兩階段 7月起加重罰連座先上路

2019-06-07 14:02

男童嗜吃肉、不吃蔬果 醫師開刀挖出腸道糞石

2019-06-08 10:02

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-07 22:14

揮別41年歷史！ 豐原三民書局將關門

2019-06-08 01:25

【章魚法官來說法】張瑜鳳／罰單的意義

2019-06-08 06:00

「名偵探柯南科學搜查展」海外首展台北開展 柯南迷出發！一起找出事件真相

2019-06-07 15:40

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

端午節連假次日 估國5塞11小時

2019-06-08 09:17

限量版CLASSIC系列軍刀超搶手 好用、好看還有收藏價值

2019-06-07 18:51

端午不立蛋！「深蹲」就能享早午餐半價

2019-06-06 16:06

「徒髮不足以自行」 蘇貞昌闢謠貼文笑翻網友

2019-06-08 09:55

國道清晨6時就塞 國1上午兩事故回堵最長5公里

2019-06-07 13:40

一睹女王真面目！鐵路節花蓮套票夯 鐵道迷排隊3天

2019-06-08 10:38

電商搶端午連假商機 「輕旅行」商機噴發

2019-06-07 22:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top