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參觀柯南展模擬查案 朱立倫：真相永遠只有一個

2019-06-08 11:15聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

新北市前市長朱立倫一早前往台北士林科教館所展出的「名偵探柯南 科學搜查展」。這項展覽是以卡通名偵探柯南經典的「推理辦案」結合「科學鑑識技術」所設計，朱立倫也拿著搜查手冊親自進場辦案，在觀察模擬的命案現場逐步解謎。

朱立倫表示，卡通中最喜歡的角色就是毛利小五郎，在蒐證推理的過程中他還笑稱，現在辦案方法與二十年前大有差異，拜科技進步所賜，事件發生後第一時間應該是先調閱監視器才能有助案情偵查 。

朱立倫在聲紋鑑定區也開心模仿柯南說出了經典台詞：「真相永遠只有一個」。

朱立倫（右）參加柯南科學調查展，聯合數位文創董事長李彥甫（左）贈送柯南紀念商品 ...
朱立倫（右）參加柯南科學調查展，聯合數位文創董事長李彥甫（左）贈送柯南紀念商品 。記者曾原信/攝影
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朱立倫參加柯南科學調查展，持著少年偵探團雞蛋糕大呼新奇。記者曾原信/攝影
朱立倫參加柯南科學調查展，持著少年偵探團雞蛋糕大呼新奇。記者曾原信/攝影
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朱立倫（中）參加柯南科學調查展，現場體驗解謎過程。記者曾原信/攝影
朱立倫（中）參加柯南科學調查展，現場體驗解謎過程。記者曾原信/攝影
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朱立倫參加柯南科學調查展，現場靠線索解謎，並與江戶川柯南以及安室透兩位角色合照。...
朱立倫參加柯南科學調查展，現場靠線索解謎，並與江戶川柯南以及安室透兩位角色合照。記者曾原信/攝影
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朱立倫參加柯南科學調查展，坐在毛利偵探事務所場景中體驗當偵探的感覺。記者曾原信/...
朱立倫參加柯南科學調查展，坐在毛利偵探事務所場景中體驗當偵探的感覺。記者曾原信/攝影
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柯南科學調查展完美復刻名偵探柯南漫畫中的毛利偵探事務所。記者曾原信/攝影
柯南科學調查展完美復刻名偵探柯南漫畫中的毛利偵探事務所。記者曾原信/攝影
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朱立倫參加柯南科學調查展，現場找提示體驗解謎過程。記者曾原信/攝影
朱立倫參加柯南科學調查展，現場找提示體驗解謎過程。記者曾原信/攝影
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朱立倫參加柯南科學調查展，持著柯南招牌變聲領結合照。記者曾原信/攝影
朱立倫參加柯南科學調查展，持著柯南招牌變聲領結合照。記者曾原信/攝影
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朱立倫（中）參加柯南科學調查展。記者曾原信/攝影
朱立倫（中）參加柯南科學調查展。記者曾原信/攝影
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朱立倫（右）參加柯南科學調查展，親切與民眾互動。記者曾原信/攝影
朱立倫（右）參加柯南科學調查展，親切與民眾互動。記者曾原信/攝影
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