參觀柯南展模擬查案 朱立倫：真相永遠只有一個

2019-06-08 11:15 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾原信 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫一早前往台北士林科教館所展出的「名偵探柯南 科學搜查展」。這項展覽是以卡通名偵探柯南經典的「推理辦案」結合「科學鑑識技術」所設計，朱立倫也拿著搜查手冊親自進場辦案，在觀察模擬的命案現場逐步解謎。

朱立倫表示，卡通中最喜歡的角色就是毛利小五郎，在蒐證推理的過程中他還笑稱，現在辦案方法與二十年前大有差異，拜科技進步所賜，事件發生後第一時間應該是先調閱監視器才能有助案情偵查 。