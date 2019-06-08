台鐵慶132年 畫說台鐵巡迴展開

2019-06-08 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



歡慶台鐵132周年，台鐵與力麗社會福利慈善事業基金會共同舉辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，並與觀光局、中華郵政等單位共同推出「鐵道郵台灣」有聲郵摺，即日起至7月31日在台北車站展出後將到台中、高雄、花蓮車站巡迴展出。

台鐵局表示，本次共展出50幅畫作，其中以鐵路文化為主軸的遺產建築共35幅，另外15幅為台北、台中、台南古蹟，包括台鐵歷史鐵道車站、台鐵歷史鐵道設施、台灣歷史建築遺產，由29位知名畫家和年輕畫家分別以工筆畫、油畫以及水墨畫共同完成。

台鐵局表示，每幅畫作都包含歷史、建築、藝術等面相，讓逝去的老建築重回民眾記憶。展覽現場下載App回答問題，掃描畫作後集圖可換獎，另可透過App使用刮刮樂遊戲和擴增實境(AR)拍照紀念。

台鐵局表示，配合展覽推出「鐵道郵台灣」有聲郵摺封套，以民國100年完成修復DT668蒸汽火車頭設計，收藏物包括4張特等站(台北、台中、高雄、花蓮)名片式月台票、個人化郵票、搭火車遊小鎮集章、車站紀念章等等。