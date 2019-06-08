一睹女王真面目！鐵路節花蓮套票夯 鐵道迷排隊3天

2019-06-08 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台鐵花蓮站為慶祝132周年鐵路節，於明天開行「CT273」蒸汽火車，前往一般列車到不了的「花蓮港」車站，開放200個名額供民眾搭乘，並於上午8時30分開賣鐵路節限量1000套紀念套票。台鐵花蓮運務段表示，從5日開始就有鐵道迷排隊要買套票，預計明天1小時內就會賣完，十分搶手。

台鐵表示，今年的鐵路節活動，將開行「機關車女王-CT273」蒸汽火車，明天10時53分帶領民眾由花蓮站出發，前往「旅客列車」到不了的車站「花蓮港站」，預計在花蓮港站停留約2小時，讓民眾漫遊花蓮港。

蒸汽火車僅開放200個名額供民眾搭乘，凡於活動當日購買紀念套票「前200套」者，即贈送乘車體驗券（1份紀念套票可兌換1張乘車券），乘車券取得後不得轉售他人，若乘車券遺失不予補發。

花蓮運務段長吳金添表示，配合蒸汽火車開行路線，花蓮站規畫明天上午8時30分於車站自由通廊發售「132周年鐵路節紀念套票」，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站去、回名片式車票共4張，每套售價200元，限量發行1000套，每人限購4套，並刻製紀念章供民眾蓋章留念。

「鐵路節紀念套票已經有人在排隊了，出乎意料之外。」吳金添說，5日就有民眾排隊，甚至有的人睡在那邊，還有人全家出動輪流排隊，顯示這次套票受大家歡迎。