男童嗜吃肉、不吃蔬果 醫師開刀挖出腸道糞石

2019-06-08 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



一名嗜吃肉的男童從小拒吃蔬果，家長也放任不管，便祕日趨嚴重，每次排便都讓他痛苦不堪；X光檢查發現腸道竟藏著一塊糞石，壓迫到輸尿管，最後開刀才取出。

高雄榮總小兒科主治醫師張振宗表示，「10位因腹痛就診的孩子，有一半以上是便祕造成」，僅有少部分的患者是天生腸胃蠕動不佳引起，通病多是不願意吃蔬果也鮮少運動，使腸胃蠕動不佳，

張振宗說，觀察這些孩童飲食習慣及家長對孩子的飲食監督，這些孩童平時愛吃炸物、精緻食物，家長也沒有加以控管，一旦孩子吵鬧，就會立刻說「沒關係，那我們不要吃」。

他提醒，當孩子開始吃副食品時，就要漸漸幫助孩子多攝取纖維，千萬不能隨意放棄。一旦放任孩子，讓孩子討厭攝取纖維質，日後要調整飲食習慣將會難上加難，增加小兒便祕的風險。

馬偕兒童醫院兒童腸胃科主任陳偉燾表示，小兒便祕引發的副作用非常多，孩子的腸胃道可能因為反覆便祕，蠕動的能力相對於一般孩童差，長期用力排便也會增加日後罹患痔瘡的風險。雖然臨床上鮮少看見孩子因便祕罹患痔瘡的案例，但並不是沒有。

此外，也會影響孩子的食慾。陳偉燾說，便祕容易讓孩子感覺到腹脹，進而影響食欲，成長時期吃不夠，會影響發育。便祕若使孩子在排便時反覆肛裂，讓孩子怕上廁所，長期下來就可能產生糞石，得開刀解決。