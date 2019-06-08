澄清假消息 食藥署：同時染燙髮不會受罰

2019-06-08 09:15 中央社 台北8日電



網路謠傳，未來民眾上髮廊若同時染髮、燙髮，將被罰錢。食藥署闢謠，預告訂定的草案是規範染髮劑、燙髮劑的「產品標示」，消費者若到髮廊同時染燙並不會受罰。

衛生福利部食品藥物管理署日前預告相關草案，明訂染髮劑、燙髮劑及脫色脫染劑產品外包裝應標示事項。比如說染髮劑的標示應註明注意事項，包含同時混用不同廠牌的染髮劑可能易造成傷害；染髮一星期前後不得進行燙髮。

食藥署簡任技正黃維生表示，新制將自民國110年7月1日起上路，若化粧品製造或輸入業者，未依規定標示者，將依法處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

不過，草案才公布沒幾天，就引起民眾誤會。民眾曾小姐7日到髮廊染髮並希望同時燙髮，設計師很緊張的秀出一則網路新聞報導，指出「未來上髮廊『不准同時染+燙』否則要罰錢」，並說該文在髮型設計師界廣為流傳，已引起恐慌，深怕未來挨罰。曾小姐也質疑，「政府會不會管太多？」

食藥署緊急闢謠，黃維生說，此次預告的草案內容，是規範化妝品製造或輸入「業者」應在染髮劑、燙髮劑及脫色脫染劑產品外包裝做好標示，善盡提醒責任，如果沒有依法標示，將對產品製造業者開罰。

黃維生說，若髮廊或消費者仍想要同時染髮、燙髮，消費者和髮廊都不會受罰，民眾不用擔心。