鼓勵畢業生到南科就業 科管局辦免費體驗夏令營

2019-06-08 06:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



為提高學生畢業後進入南科工作的意願，南科管理局去年第一次舉辦「2018少年A，見見薪世面」活動，讓學生能了解一下南科的工作生活環境。科管局表示，因「活動廣受好評，為響應各界期待」，決定今年再度舉辦南科暑期參訪活動，開放網路報名。

科管局將安排學生近距離感受園區環境，及了解部分公司營運狀況，「讓宜居南科的念頭生根發芽，促使學生畢業後移居台南並落地生根」。

科管局副局長蘇振綱表示，今年南科暑期參訪活動訂7月、8月間辦理，安排8梯次「1日南科人體驗營」及1梯次2天1夜夏令營，全程專車接送，帶領學生親身體會園區環境、參訪南科特別景點並安排進入廠區觀摩學習，有助於學生了解所學專業於產業界的應用，並可實際體驗集「生產、生活、生態」於一體的宜居南科。

「2019少年A，見見薪世面」暑期學生參訪活動正受理報名，即將額滿，南科管理局歡迎國內外大學及以上學歷在學生及應屆畢業生參加。

活動期間由科管局安排巴士免費接送、提供公共意外責任險、乘客險及餐點。相關影片:https://youtu.be/mY3v04QdZtU 。活動洽詢人員06-5051001分機6310黃菁淳；分機2170徐姿雅。