關於長照…網友最需要的是服務 最不滿的是照護

2019-06-08 06:22 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



網友們如何看待老年照護議題？《OpView社群口碑資料庫》調查發現，在網路上提到年長者的照顧討論中，老年人的「服務項目」成為最多人在意的話題，包括政府服務及民間自發性公益活動、商業活動中提供給銀髮族的優惠，也是好感度最高的議題。

其次則是有許多網友會在網路上分享親人照顧的經歷或是尋求他人的建議，此類討論中也常出現生活衝突的情緒用詞，包含經濟壓力、責任分配、時間衝突等等，也再次呼應老人照顧的問題嚴重性。

情緒負面值最高的則為「照護人力」，除了年長者的親人外，一線照護員也紛紛跳出質疑工作環境的健康性，足見在長照人力的配置、培訓方面，以及照護人力的薪資環境等等，仍有待進步改善的空間。

因應加劇老年化的社會，政府推出「長照十年計畫2.0」，《OpView社群口碑資料庫》調查，僅「醫療照顧」的討論較廣泛引起關注，顯見政府所制定的長照政策，仍需持續推廣。

若以好感度排序，其中「社區照顧」和「老人共餐」滿意度最高，許多網友認為「社區照顧」的機制，讓照顧功能重新回歸社區鄰里；透過「老人共餐」據點的設置，則可強化社區內的人際連結，有助於長者的社會參與，讓長者間互助關心。

在「財務補助」和「照顧者支持服務」方面，大部分的網友對於津貼發放，以及分攤照顧者壓力較為不滿。許多網友指出與其給予一次性的津貼補助，不如建構完善的長期照顧體系，才能對症下藥、解決目前的長照困境；另一方面，「照顧者支持服務」的低好感度也代表目前政府對於照顧者的壓力分攤不足，間接造成許多社會悲劇的發生，引發網友的熱議與不滿。

調查發現，上班族、已婚族是較大宗的留言族群，尤其男性又比女性更熱中討論相關議題。男性族群針對長照議題多聚焦在政策、政治面的討論，例如針對柯文哲相關的長照政策進行討論或分享；女性族群則是著重於長期照護新聞、擔心存款不夠支付未來父母的醫藥費等社會現實面議題的討論。