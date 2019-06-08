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揮別41年歷史！豐原三民書局將關門

2019-06-08 01:25聯合報 記者何定照╱即時報導

又一家老書店關門！具有41年歷史的豐原三民書局，6月7日深夜宣告將於9月30日結束營業。消息傳出，書迷都深感惋惜。

豐原三民書局在臉書專頁寫道，讓我與你告別，他們自1978年6月9日承接豐原三民書局起。倏忽經歷41年，無論是晴朗或陰雨的日子裡，一同見證民主的實現，經歷無數次水患及火神的衝擊，挺走過來。

豐原三民書局說，多麼希望和大家走下去，可惜，結束先到來。因租約到期，他們決定將於2019年9月30日結束營業，離開中正路30號。

豐原三民書局說，感謝豐原客運公司應允租用豐原客運舊辦公大樓，得以長久地經營豐原的文化據點。

他們說，感謝朋友們41年的牽成，不離不棄，每次熟悉的招呼，問候彼此家人的近況，比他們更固執地，以實際消費支持實體書店，一同走過閱讀風氣的式微與網路折扣夾殺的衝擊，堅持到此刻，有讀者作為豐原三民書局強而有力的後盾，何其榮幸。

豐原三民書局說，不潦草的離散，將為讀者承諾：

1.賣書到最後一刻，服務不打折扣。

2.長期訂購中文、日文雜誌之訂金於最後一期扣抵。

3.豐原三民書局所販售的禮券，公告日起即停止發售，若持有豐原三民書局所販售的禮券及提貨券，請讀者務必於2019年9月30日使用完畢。

4.台北三民出版社所發行之禮券，代收至2019年8月31日為止。

豐原三民書局臉書專頁

豐原三民書局

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