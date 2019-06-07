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全球瘋電動滑板車 交部擬限速納管

2019-06-07 22:31聯合報 記者侯俐安╱即時報導

共享電動滑板車（e-scooter）近年在歐美城市盛行，新加坡、法國、德國及美國多州著手修法，台灣城鄉也陸續出現電動滑板車、平衡車等作為代步工具，近來更有多家國際共享電動滑板車廠商盼能進入台灣。交通部歷經一年研究，近來擬朝「低度管理」限速納管，騎上人行道、騎樓限速6公里，慢車道限速25公里，並授權地方政府畫定騎乘範圍，但因目前各界意見分歧，最快八月初步定案。

根據現行道路交通管理處罰條例，這類電動滑板車、平衡車不能在車道、人行道騎乘，否則違者可處1200元至3600百元，只能在公園、校園等封閉區域行駛。不過隨著全球陸續出現電動滑板車遭撞、撞人等傷人事件，全球早已著手修法。

其中，新加坡將共享電動滑板車視為解決民眾「最後一哩路」代步工具，法規最完整，要求登記、限速、限地使用。法國今年九月起則將禁止電動獨輪車、個人行動載具、懸浮滑板等騎上人行道，避免「行人被擠到牆邊」；德國新規則規定站立式滑板車，可在一般道路、腳踏車道行駛，限制14歲以上才能使用，但最高限速20公里。

對此，交通部去年啟動「自行車及類似運具安全管理之研究」近來完成期末報告，建議朝「最低度管理」以因應世界趨勢，朝開放方向建議交通部，將慢車分為自行車、醫療輔具、電動載具三類，電動滑板車騎乘在人行道、騎樓須限速6公里，騎在慢車道限速25公里，並授權地方政府訂定管理辦法；另外，電動自行車則可能提高年齡限制為16歲。

不過，專家學者、各地方政府意見分歧，是否限制年齡、戴安全帽、考照掛牌、限速限地等仍未拍板，學者認為台灣汽機車等混合車流過多，若開放公共空間騎乘，電動滑板車容易傷人也傷己。

交通部表示，現行規範這類不屬於汽車、機車的電動載具，2004年曾參考國外禁止上路，包含公路、街道、巷弄、廣場、騎樓、人行道等都不行，只能在校園、公園等封閉區域騎乘，但因法規已上路10多年，隨著全球電動滑板車、平衡車等新興移動載具增加，將進一步檢討如何管理。

淡江大學運管系副教授羅孝賢直言「台灣總是慢半拍」。他指出，電動滑板車比電動自行車輕巧，更可能透過改裝讓時速更快，可能傷人、也可能被傷，除了交通部應儘速訂定規範，確認滑板車是否可上路，「不可能因為政府禁止、它就不上路」。更應進一步檢視共享規範，以因應一旦共享業者進入台灣，不會重蹈覆轍當初Obike來台措手不及的窘境。

以色列特拉維夫共享電動滑板車盛行，都市及海邊時常可見遊客騎乘。記者侯俐安／攝影
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以色列特拉維夫共享電動滑板車盛行，都市及海邊時常可見遊客騎乘。記者侯俐安／攝影
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