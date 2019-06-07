新增2海漂死豬檢出非洲豬瘟 金門豬肉品暫停輸台1周

2019-06-07 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，4日金門縣金寧鄉慈湖三角堡、5日金湖鎮尚義海灘岸際各發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經採樣、檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，且依地理位置研判，應是從中國大陸漂過來，應變中心指出，目前已累積10例非洲豬瘟海漂病死豬，其中金門縣8例、連江縣2例，由於適逢端午假期，呼籲民眾不要攜帶肉類產品入境。

為確保產業整體安全，應變中心將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1周；但經查核通過的7家公司，包括良金實業有限公司、高坑有限公司、老農莊食品有限公司、喬安牧場股份有限公司、洪師父金饌股份有限公司、一來順貢糖、金佳旺食品有限公司所生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

應變中心指出，金門縣鄰近中國大陸福建省九龍江出海口，綜合推判，這兩頭豬隻應由中國大陸漂流過來。因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施。

應變中心表示，在國際及亞洲疫情部分，目前非洲32國、歐洲17國向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情，亞洲則有中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨及北韓等5國發生疫情，其中中國32個省市區皆已淪為疫區，計有142案例，蒙古則有7省、11案例，越南54省、2802案例，柬埔寨1省7案例，北韓也有1省1案例，台灣將持續加強邊境把關工作。