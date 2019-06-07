最後的文面長者漸凋零 人瑞文面者贊成文史館

2019-06-07 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



文面是泛泰雅族的傳統，不過日治時曾禁止，日人撤走後也未恢復，時日一久，全台文面者逐漸年長凋零，目前僅知苗栗及花蓮各1名文面長者。苗栗97歲柯菊蘭有額頭及雙頰完整文面，日前生病住院；而花蓮籍98歲林智妹是額頭文面，她的文面曾被日本人刮除，也因時間久淡化。

現年98歲的林智妹是賽德克族人，但她女兒林朝花說，母親可能到5歲左右才報入戶口，，實際年齡可能已經破百歲。由於行動不便，目前和林朝花住新北市中和。她對於花蓮議員欲促成立文面文史館表示贊同，應記錄這曾經歷過的習俗。

林朝花說，通常5、6歲先文額頭，到了15、16歲才文雙頰。雙頰要經過長老認證，男孩要單獨上山打獵一周，帶山豬或山羊回來，女孩則從7、8歲就在媽媽身邊學織布製衣。有文面代表「可以成家」，沒有文面的人，在泰雅社會裡可能難以嫁娶。

林智妹文了額頭後，因為日治禁止，後來也就沒文15歲的雙頰文面。而日本不只禁止文面，把文面師的木針、木槌等器具沒收，更在林智妹國小上學時，廣播小學生排隊「去文」，用刀子割除；小時候懞懂，只知道那是規範，沒有太大的反抗。

林朝花說，母親應該可以文雙頰，她從20幾歲織的衣服，現在還可以穿。賽德克族從種麻、製作麻絲，到織縫是只有女人才會的技術；母親老年時，也曾受玉山神學院之邀，去教織布一個月。

林智妹補充說，當時候沒有麻藥，小孩子非常害怕，但如果不從會被父母打罵，而且影響嫁娶。要文面通常會待在文面師家1個月，如果是文雙頰，臉會腫起來，只能吃稀飯等食物，不能外出免得感染。