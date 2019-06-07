心理學家：當一個人對你出現3種行為 小心！他超級嫉妒你
嫉妒的心人人都會有，也算是人的一種天性，對方在我們能力之上時，難免會眼紅或是崇拜，但往往自尊心比較高的人，對於這樣的情況，越會產生嫉妒。
但其實嫉妒的心是一件很正常的事，它可以是你的動力，但也可能會變成扭曲的壞念頭，理智去對待，歹路不能行啊～讓我們來看看出現哪些行為，是辨別嫉妒心的徵兆，原來身旁有這些人在嫉妒你啊！
1、不管說什麼話，都覺得你無時無刻在表現
通常嫉妒你的人，你的任何成就，在他的眼裡，就像是身體的脂肪，讓人又愛又恨，這樣的事情聽在他的耳裡，怎麼聽都是炫耀，在嫉妒眼裡就是一個挑戰的信號彈。存在著一種敵意，可以離你多遠躲多遠，根本不想看到你有什麼樣的成就。
2、惡意，油然而生
惡意最明顯的表現就是嫉妒，嫉妒本身就是一種壓迫，時間長久下來，就會轉化成惡意。對於這樣的人，也許會表裡不一，不容易察覺，但還是避而遠之，當你發現一些舉動有惡意的感覺，趁早遠離，爆發是遲早的時間，只不過在等待壓垮駱駝的最後一根稻草。
3、讓你臭名滿天
相信大家看了許多宮廷劇，也有非常多的感觸，人性最卑劣的手段，就是將他的名聲弄臭。嫉妒的人往往看見你有了成就，自己的成績卻大不如你，就容易出現不好的言語、風聲四處散播，彷彿你的成就，就只是因為自己的某些不可告人的原因才擁有，根本沒有能力，再者聽見你遭遇不好的事情，就像自己報了血海深仇般的落井下石。
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