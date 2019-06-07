心理學家：當一個人對你出現3種行為 小心！他超級嫉妒你

2019-06-07 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



嫉妒的心人人都會有，也算是人的一種天性，對方在我們能力之上時，難免會眼紅或是崇拜，但往往自尊心比較高的人，對於這樣的情況，越會產生嫉妒。

但其實嫉妒的心是一件很正常的事，它可以是你的動力，但也可能會變成扭曲的壞念頭，理智去對待，歹路不能行啊～讓我們來看看出現哪些行為，是辨別嫉妒心的徵兆，原來身旁有這些人在嫉妒你啊！

1、不管說什麼話，都覺得你無時無刻在表現

通常嫉妒你的人，你的任何成就，在他的眼裡，就像是身體的脂肪，讓人又愛又恨，這樣的事情聽在他的耳裡，怎麼聽都是炫耀，在嫉妒眼裡就是一個挑戰的信號彈。存在著一種敵意，可以離你多遠躲多遠，根本不想看到你有什麼樣的成就。

2、惡意，油然而生

惡意最明顯的表現就是嫉妒，嫉妒本身就是一種壓迫，時間長久下來，就會轉化成惡意。對於這樣的人，也許會表裡不一，不容易察覺，但還是避而遠之，當你發現一些舉動有惡意的感覺，趁早遠離，爆發是遲早的時間，只不過在等待壓垮駱駝的最後一根稻草。

3、讓你臭名滿天