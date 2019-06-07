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赴美必看 美麻疹病例創25年新高 這三州風險大

2019-06-07 17:56聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

美國麻疹疫情拉警報，今年截至6月5日境內已累計1001名麻疹確診病例，疫情創25年新高，美國過去的麻疹高峰紀錄是1994年的963起，然而今年才剛過一半，這項紀錄就被超越。疾管署提醒，雖目前美國社區疫情嚴重地點皆非觀光勝地，但民眾前往仍應提高警覺，可於出國前2至4周就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗

疾管署副署長莊人祥表示，美國衛生單位以「全國各鄉鎮曾發生麻疹疫情案例數」、「搭飛機前往各城鎮人數」，及「各鄉鎮中非醫學原因不打麻疹疫苗比例」等數據，推算出目前美國麻疹疫情風險較大的地區分別為，伊利諾州的庫克郡、加州洛杉磯郡及佛羅里達州的邁阿密戴德郡，及紐約州皇后區。

今年截至6月1日國內累計99例麻疹病例，66例為國內感染28例、33例境外移入病，感染國家以東南亞國家為主，目前尚未出現出現美國境外移入麻疹個案。莊人祥表示，美國部分地區因疫苗接種率較低，導致今年麻疹疫情升高，是否提升美國麻疹旅遊疫情警示仍待觀察，民眾不可掉以輕心。

因麻疹傳染力極強，其病毒透過空氣傳播，傳播距離不限於1公尺內，若長時間共處於同一個空氣不流通的空間，即使沒有互動，但暴露在同個空間都可能染上麻疹，麻疹病毒甚至可以在空氣中存活2小時，連路過感染者經過的空間就可能中鏢。

感染麻疹初期症狀很像感冒所以常被輕忽，但發疹之前、後各4天內都具有傳染力，而且傳染力超級強，莊人祥建議，避免帶未滿1歲或未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗

一般民眾近期如計劃前往，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。抵達美國後，民眾勁量避免出入人潮密集或空氣不流通公共場所，若必須前往也應戴口罩以降低感染風險。

美國麻疹疫情拉警報，今年截至6月5日境內已累計1001名麻疹確診病例，疫情創25...
美國麻疹疫情拉警報，今年截至6月5日境內已累計1001名麻疹確診病例，疫情創25年新高。圖／PIXABAY
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