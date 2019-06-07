李寶春嘗試戲曲音樂劇 「項羽和兩個女人」明登場

2019-06-07 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



新編京劇「項羽和兩個女人」以京劇唱、作、打為基本元素，融合現代作曲、大型舞蹈、多媒體等當代劇場手法，是一齣實驗精神十足的戲曲音樂劇，本周六(8日)、日下午在城市舞台盛大登場。

「項羽和兩個女人」講述西楚霸王項羽這位悲劇英雄在權位與愛情之間抉擇的故事，由文武老生李寶春跨行當飾演項羽，同時身兼導演和編劇。

該劇製作人辜懷群表示，「項羽和兩個女人」的故事在辜公亮文教基金會「庫存」已久，卻因沒有找到適合的「兩個女人」而遲遲未展開演出計畫。直到近來，台北新劇團的陳雨萱和孔玥慈漸露大將之風，才在此時推出全新製作。孔玥慈飾演柔情的虞姬；陳雨萱則詮釋劉邦之妻呂雉，是一位充滿謀略的女子。同台飆唱的還有來自北京的金嗓大花臉楊燕毅，貼演項羽身邊苦諫的謀臣范增。

為了呈現楚漢相爭壯闊的戰爭場面，該劇特別設計以京劇基本功為根底的勁美舞姿。音樂則邀來音樂家鍾耀光，負責編創及中西樂團指揮。

鍾耀光指出，「項羽和兩個女人」音樂多為原創樂曲，包含序曲、下半場開場曲及數首幕間曲。為了貼近戲的歷史氛圍，將琵琶名曲「十面埋伏」以及京劇曲牌「夜深沈」都編入樂曲中。劇終的戰爭音樂，更嘗試以11拍節奏創造出不和諧的鼓樂獨奏，襯托項羽自刎前不安的氣氛。