親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

中共南薰礁軍事建設大躍進 太平島觀測鏡頭曝光

情纏17年！言承旭遭爆戀愛「2大壞習慣」　林志玲心碎離去

麥加朝覲公衛小知識 當地政府規定打過這支疫苗才能來

2019-06-07 17:21聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今年沙烏地阿拉伯麥加朝覲之旅將於8月9日至14日間展，每年吸引超過300萬名信徒，是世界最大規模年度宗教活動之一。但其實想去聖地朝覲注意事項可是特別多，除禮儀規定外，也包含為衛生防疫量身定做的規局，沙烏地阿拉伯政府規定，朝覲者必須接種流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示預防接種證明書。

疾管署副署長莊人祥表示，流行性腦脊髓膜炎疫苗常發生在非洲地區，由於朝覲者來自世界各地，沙國政府為了避免當地發生疫情，才會設計這樣的規定。台灣不是高風險流行區，但每年都還是有感染流行性腦脊髓膜炎個案，平均每年確診個案約10例上下散發病例，以去年為例就有6例個案。

流行性腦脊髓膜炎是我國第二類傳染病，是由腦膜炎雙球菌引起的腦膜炎，是一種呼吸道傳染病，主要由飛沫與接觸傳染。約75%的腦膜炎個案可在血液中分離出此細菌。這是一種猝發性疾病，常見症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂，即使給予合適抗生素治療，致死率仍有10%~15%。

另外，約有5%至20%的個案，不會表現出腦脊髓膜炎症狀，直接進展至流行性腦脊髓膜炎敗血症，出現瘀斑、休克、急性腎上腺出血及多重器官衰竭等。致死率可高達40%，且存活者中有20%產生相關後遺症。

莊人祥表示，預防流行性腦脊髓膜炎最好的方式，主要就是維持良好的個人及環境衛生，並改善居住和工作環境的擁擠度，如軍營、學校。病患與照顧者應妥善處理口鼻分泌物，並於處理後立即洗手，欲前往流行性腦脊髓膜炎高風險地區，建議於出國10天前依醫師評估接種疫苗。

超過200萬穆斯林展開朝聖之旅。 法新社
超過200萬穆斯林展開朝聖之旅。 法新社
分享

疫苗傳染病沙烏地阿拉伯
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

最後的文面長者漸凋零 人瑞文面者贊成文史館

2019-06-07 18:24

心理學家：當一個人對你出現3種行為　小心！他超級嫉妒你

2019-06-07 17:59

赴美必看 美麻疹病例創25年新高 這三州風險大

2019-06-07 17:56

老屋都更不受騙，教你聰明辨別「危老推動師」3要訣

2019-06-07 17:55

影／蘭陽戲劇團預算救回 連演1個月「求草救夫」

2019-06-07 16:52

影／嚇人！基隆下冰雹伴雷電

2019-06-07 15:52

端午拜拜需求增 水果批發已漲近一成

2019-06-07 13:46

國道清晨6時就塞 國1上午兩事故回堵最長5公里

2019-06-07 13:40

台灣人多愛夏威夷？消費力衝全球第2

2019-06-07 13:35

盛夏瘋海島！帛琉水母湖、菲律賓長灘島解禁啦

2019-06-07 13:34

沙漠漂泊靈魂…到山洞裡喝茶住一晚 聽貝都因人說故事

2019-06-07 13:31

氣象局發高溫橙黃燈 台東、高市已破36度、北市35.9度

2019-06-07 13:28

樂園優惠套裝 兩天一夜玩到爽

2019-06-07 13:03

天氣熱！ 北中南水上樂園拚場搶客

2019-06-07 13:02

南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

2019-06-07 12:55

連假首日 國道一早就塞

2019-06-07 12:54

台東大武36.4度！氣象局針對11縣市發布高溫資訊

2019-06-07 12:54

端午節好熱！高屏橙色燈號 全台6縣市上看36度高溫

2019-06-07 12:33

糖尿病患過端午健康吃改吃全穀粽搭青菜

2019-06-07 12:25

連假首日中午路況 國1內湖到東湖北向路段塞

2019-06-07 12:13

端午節吃粽 醫：避免過量熱量爆表又傷身

2019-06-07 12:07

端午濕熱 長庚中醫師：6藥材製香包防蚊蟲

2019-06-07 12:04

影／神人巧手特製超猛「陸上龍舟」 目擊者驚呼：騎出去萬眾焦點

2019-06-07 12:00

全聯PX Pay連假點數百倍回饋 「集點控」湧入全台門市

2019-06-07 11:55

端午節中山高台南北上走走停停 二高順暢警籲改道

2019-06-07 11:49

吃粽易脹氣 醫：脹氣原因多最怕罹患癌症

2019-06-07 11:29

端午連假南下車潮多 近中午國道4路段紫爆

2019-06-07 11:11

端午連假首日國道塞翻！明天壅塞路段看這知

2019-06-07 11:11

食品中毒高峰期來臨 去年食物中毒4614人

2019-06-07 11:09

連假首日 國5台北端時速40公里 韓粉明到花蓮小心塞車

2019-06-07 10:51

連假清晨蘇花傳自撞 花蓮市區估午後現車潮

2019-06-07 10:47

橫渡黑潮手工龍舟今運往屏東 9日下水挑戰

2019-06-07 10:44

南北粽都一樣 衛福部提醒避免痛風、腎病吃法

2019-06-07 10:38

「喝」與「不喝」？12個解答給愛喝咖啡又擔心很多的你！

2019-06-07 10:16

端午連假首日 國道南下多路段紫爆

2019-06-07 10:09

端午節返鄉加出遊 國道北部南下一早大塞

2019-06-07 09:11

古人的「防蚊貼片」真管用 屈原時代民眾就配戴香包

2019-06-07 08:59

愛滋自我篩檢超方便 一次提供兩款試劑任挑

2019-06-07 08:50

端午節連假首日 國道一早就塞

2019-06-07 07:47
看更多

熱門文章

志玲姐姐出嫁了！全台歡呼 名醫鄭丞傑卻提出警訊

2019-06-06 20:02

下周梅雨季鋒面逼近 吳德榮：有致災性大量降水潛勢

2019-06-07 07:11

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

影／嚇人！基隆下冰雹伴雷電

2019-06-07 15:52

南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

2019-06-07 12:55

端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03

面試「咖啡杯測試法」 求職少一動作恐被刷掉

2019-06-07 10:01

傳說志玲姐姐曾在台大凍卵 醫師這麼說

2019-06-06 22:15

木村拓哉曬敗家戰利品 網友歪樓推文：帥哥，褲拉鍊有拉好嗎？

2019-06-03 12:55

旅行與陌生女生同團激到分手 台女列男友7宗罪：出國看清一個人

2019-06-07 13:31

為生態轉彎！田寮洋鐵橋計畫 台鐵拍板研究取消脊背橋

2019-06-06 19:56

威力彩槓龜 下期頭獎上看5.1億元

2019-06-06 22:21

耍孤僻、老油條⋯別小看這4種人 有一天他們可能成為你的「貴人」

2019-06-06 23:25

平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42

詭異婆婆愛偷聽！夫妻辦事完還撂話「不要懷孕」

2019-06-07 12:11

「喝」與「不喝」？12個解答給愛喝咖啡又擔心很多的你！

2019-06-07 10:16

每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天 今日利於改革

2019-06-07 00:00

端午節連假首日 國道一早就塞

2019-06-07 07:47

端午節禮金領多少？ 有人怨沒錢卻只給這東西

2019-06-06 19:52

痛到像被電擊！工程師熬夜工作壓力大遭「皮蛇」纏身

2019-06-06 18:56

端午節就要吃粽子 醫師建議三招聰明吃

2019-06-07 07:04

古人的「防蚊貼片」真管用 屈原時代民眾就配戴香包

2019-06-07 08:59

吃粽易脹氣 醫：脹氣原因多最怕罹患癌症

2019-06-07 11:29

氣象局發高溫橙黃燈 台東、高市已破36度、北市35.9度

2019-06-07 13:28

帶環保杯逛街好麻煩？她們想到解方

2019-06-06 19:08

台人為什麼愛去夏威夷 消費高又玩得久

2019-06-07 07:21

連假首日熱又塞 國道5號恐最嚴重

2019-06-06 23:43

【子女心情】鄭玉華／愛不蒙塵

2019-06-07 06:00

每分鐘1200隻！紫斑蝶群飛越國道 見證10年奇蹟瞬間

2019-06-06 23:56

端午連假南下車潮多 近中午國道4路段紫爆

2019-06-07 11:11

愛馬仕全新女表Galop d’Hermès馬蹬線條好優雅 暗藏幽默

2019-06-07 07:28

端午連假首日高溫炎熱 周日西部變天

2019-06-07 07:16

心理學家：當一個人對你出現3種行為　小心！他超級嫉妒你

2019-06-07 17:59

從腳踝到鞋底都性感！Rene Caovilla推義大利同步訂製服務

2019-06-07 00:01

前進婚姻！情路坎坷但終究會幸福的生肖

2019-06-07 10:34

脆皮叉燒包買1送1！「名人坊」6／10進軍台北東區　2道獨家菜別處吃不到

2019-06-06 23:07

端午節返鄉加出遊 國道北部南下一早大塞

2019-06-07 09:11

志玲姐姐RALPH LAUREN隔空情侶裝 蔡依林也穿會否帶來好喜氣

2019-06-07 15:24

端午濕熱 長庚中醫師：6藥材製香包防蚊蟲

2019-06-07 12:04

端午連假 避開塞車熱點 國5高乘載管制

2019-06-06 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top