麥加朝覲公衛小知識 當地政府規定打過這支疫苗才能來

2019-06-07 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今年沙烏地阿拉伯麥加朝覲之旅將於8月9日至14日間展，每年吸引超過300萬名信徒，是世界最大規模年度宗教活動之一。但其實想去聖地朝覲注意事項可是特別多，除禮儀規定外，也包含為衛生防疫量身定做的規局，沙烏地阿拉伯政府規定，朝覲者必須接種流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示預防接種證明書。

疾管署副署長莊人祥表示，流行性腦脊髓膜炎疫苗常發生在非洲地區，由於朝覲者來自世界各地，沙國政府為了避免當地發生疫情，才會設計這樣的規定。台灣不是高風險流行區，但每年都還是有感染流行性腦脊髓膜炎個案，平均每年確診個案約10例上下散發病例，以去年為例就有6例個案。

流行性腦脊髓膜炎是我國第二類傳染病，是由腦膜炎雙球菌引起的腦膜炎，是一種呼吸道傳染病，主要由飛沫與接觸傳染。約75%的腦膜炎個案可在血液中分離出此細菌。這是一種猝發性疾病，常見症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂，即使給予合適抗生素治療，致死率仍有10%~15%。

另外，約有5%至20%的個案，不會表現出腦脊髓膜炎症狀，直接進展至流行性腦脊髓膜炎敗血症，出現瘀斑、休克、急性腎上腺出血及多重器官衰竭等。致死率可高達40%，且存活者中有20%產生相關後遺症。