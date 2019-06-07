影／嚇人！基隆下冰雹伴雷電

2019-06-07 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



好恐怖，基隆市下午3點多雷雨交加，雷聲轟隆隆，接著下起滂沱大雨，行人來不及閃避全淋溼了，有人聽到叮叮咚咚聲音，探頭到外面一看，竟是天下冰雹，直呼太神奇了。

基隆氣象站主任湯舜然表示，這是因為午後對流劇烈，對流發展的條件不錯，形成的水珠在對流雲中上上下下，使得水滴變成冰雹，今天水氣條件最夠，明後兩天，水氣就沒那麼足，要再看到冰雹的機會小了些。

他說，在基隆要看到冰雹，真的是不容易。 基隆市下午三點多，竟是天下冰雹。圖／湯舜然提供 分享 facebook

基隆市下午3點多下冰雹，民眾撿起冰雹拍照。圖／民眾提供 分享 facebook