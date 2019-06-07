反制長榮延期協商 工會：不排除624前罷工

2019-06-07 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園空服員職業工會發起25天罷工投票，今天下午開票正式取得罷工權，全體會員68％同意罷工、長榮分會90％同意罷工，通過工會設定罷工雙門檻，對於何時罷工？工會強調不會關閉罷工協商，但希望長榮知道態度是關鍵，「要罷要談，長榮決定」。由於工會不滿長榮昨發函告知工會在6月24日前不會與工會協商，對於媒體詢問是否可能在6月24日前發起罷工？工會表示「不排除」。

至於是否有預告期？工會也表示，工會從去年12月底就送出勞資爭議調解，至今6個月的過程已達到預告效果，工會屢次開記者會、呼籲資方協商，都已經是無數次的預告，工會將選擇最適合的時機罷工，「隨時可能採取罷工行動」，但前提都是長榮是否可改變日前強硬的態度。

由於這次罷工開票，除了長榮分會2949票同意罷工，華航及其他分會也有1089票同意罷工。對於媒體詢問假設發起罷工，華航會員是否會支援？工會表示內部將再討論，具體形式會等罷工行動開始再告知。

針對下次勞資協商是否直播？工會表示，不排除直播，但要在公平、對等協商之下直播，工會也釋出三大條件，主題應有公正第三方人擔任，不限於官方，直播現場專業意見應要進入，直播只是增加社會資源，應限定次數，資方也應給予幾次談成的前提。

工會今天歷經4.5小時全數開票完畢，開出4038票同意罷工票，其中長榮分會2949票、華航與其他分會1089票同意罷工，正式宣布取得合法罷工權。桃市空服員職業工會理事長趙剛表示，這次罷工結果有兩個重大意義，第一、超過勞資爭議處理法全體會員過半數同意的法定門檻，更超過工會自行設定的長榮分會8成同意門檻。第二、雖然罷工是針對長榮勞資爭議，華航分會票高達1089票，彰顯職業工會內不同公司命運相連相互支援情誼。

長榮航空工會理事長廖以勤表示，工會歷經20次團體協約協商協議、3次勞資爭議調解會議、罷工期間2次重啟協商會議，工會始終秉持誠信原則，屢次公開表示願與資方對等協商，今天投票結果已清楚展現長榮空服員民意，高達9成長榮空服員堅定表示，要以「罷工」行動，捍衛應有權益與尊嚴，工會也將服從會員意志，擇期執行罷工行動。

工會也指出，長榮屢次塑造「工會不願意直播」形象，但在工會釋出願意直播協商時，長榮卻在昨天來函告知工會，6月24日前不會與工會協商，不禁令人好奇，之前不斷透過媒體要求直播，是否只是長榮航空故意表現的形象。呼籲長榮不要再以敷衍拖延心態面對。

工會也認為，交通部近來表示可能派遣軍機支援長榮航空疏運，但這樣明助、暗助資方，只會協助長榮的強硬，讓長榮更加有恃無恐欺侮工會。工會也呼籲全體會員，今天起以最快速度，將印有「罷工」兩字的頭帶隨身攜帶，拍照上傳全球打卡，並留意工會下一步行動訊息。

根據罷工投票結果，長榮分會3276人，共有2949人投下同意票、100人投不同意票、無效票6張，同意票占會員比率90％；華航及其他分會2657人，共有1089人投同意票、6人投不同意票、10張無效票。總計5933人中，有4038人投同意票、106人投不同意票、無效票16張，同意票占會員比率68％。