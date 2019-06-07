「世界食品安全日」元年 聯合國選定6/7碰巧是端午節

2019-06-07 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



今天是一年一度的端午節，也是聯合國2018年12月20日大會通過決議 ，選定每年的今天（6月7日）為「世界食品安全日」（World Food Safety Day），端午節碰巧撞上「世界食品安全日」元年。衛福部、經濟部、農委會等部會聯手，持續合作從農場到餐桌守護民眾食品安全，並加強業者及民眾教育宣導，期望建構消費者透明、友善與安心的消費環境。

消費者日常必需之食品，其生產過程，從環境永續、糧食安全、產製加工、國際貿易到末端之消費者教育，各個食物鏈環節均有其重要性。為提升食品安全管理，政府於2016年6月推動「食安五環」政策，各部會齊心為食安努力，例如行政院環境保護署成立「毒物及化學物質局」，從源頭管控具食安風險疑慮毒性化學物質；行政院農業委員會推動植物醫師制度，客製化輔導農友病蟲害管理，提供農民精準的用藥建議，輔導吉園圃升級為產銷履歷，強化溯源管理。

另外，衛福部也推動食品業者登錄機制，掌握全台45萬家次業者之基本資料及分布動態，並全面強化稽查量能，提高查驗強度，逐年提升市售進口及國產食品之抽驗合格率；經濟部協助食品製造業者導入食品防護計畫，建立可減少蓄意汙染及非蓄意汙染風險之防護機制，並協助國內業者接軌國際食品安全管理體系；教育部鼓勵學校午餐採用國產可追溯之生鮮農漁畜產品標章(簡稱「四章一Q」)食材，目前全國22個縣市全面推動，受益學生約160萬人。