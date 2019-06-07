國道清晨6時就塞 國1上午兩事故回堵最長5公里

2019-06-07 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



端午節連續假期第一天，今天凌晨0時到5時平均總延車公里為年平均平日的2.6倍，截至上午12時，國道全線總延車公里為49.2百萬車公里，高公局預估交通量為118百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局表示，西部國道路網於上午6時30分開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1高架南向中壢至楊梅端；國3南向樹林至關西、中投至南投、田寮至燕巢系統；國10東向仁武至燕巢系統等，截至12時，尚有國1南向湖口至新竹、北向圓山至汐止端；國3南向關西至竹林、田寮至燕巢系統，國5南向石碇至坪林；國10東向仁至至燕巢系統等路段車多，其餘路段均能維持行車順暢。

但今天9時1分，國1北向301.9公里小客車翻覆事故追撞，造成後方車隊回堵5公里；10時16分，國1高架南向66.1公里發生4小客車追撞事故占用內車道，回堵約4公里，影響整體車流甚鉅。

國5南向更早開始塞車，上午6時即出現趕在7時實施高乘載管制及前往宜蘭、花蓮方向之車潮，致南港系統至頭城南向路段出現車多壅塞情形；另國5南下雪山隧道18.5公里於9時12分發生故障車占用外側車道事件，不過於9時29分排除，並未造成重大壅塞。

高公局預計下午國1南向湖口至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南下烏日至霧峰、國5南下南港系統至坪林等路段可能出現車多壅塞，建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。