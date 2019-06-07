氣象局發高溫橙黃燈 台東、高市已破36度、北市35.9度

2019-06-07 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天天氣晴朗炎熱，上午11時以後中央氣象局陸續觀測到破36度的高溫，包括台東大武在下午13時出現36.6度的高溫、高雄市月眉36.3度，台北市在12時47分時也有35.9度的高溫。

氣象局中午發布高溫資訊，對高雄市、屏東縣發布連續3日36度以上的橙色燈號，全台另有9個縣市今天恐達36度以上的黃色燈號。氣象局表示，今天中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地，嘉義市地區，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫區域：

【橙色燈號】（連續3日36度以上）

南部：高雄市、屏東縣。

【黃色燈號】（36度以上）

北部：新北市、台北市。

中部：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市。

南部：台南市。