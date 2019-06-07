南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

2019-06-07 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



今天是端午節，「老天鵝娛樂」粉專舉辦最新投票，「你喜歡南部粽還是北部粽？為什麼？」結果居然一面倒，超過7成網友偏愛南部粽。

老天鵝說明，北部粽油較多，口感爽Q粒粒分明，粽葉多使用筍葉。南部粽料豐盛，口感較黏稠、軟爛，粽葉多使用竹麻葉。老鵝還註記喜歡南部粽、標哥喜歡「拿去粽」。

投票剛舉行1個小時，已有超過6000名網友投票，結果呈現7成1的人比較喜歡南部粽、2成9的人喜歡北部粽。

「南北粽，哪個比較好吃」論戰多年，投票引爆雙方支持者爭論。南粽粉表示，「南部人只堅持一粽原則，只有泡過水、撒過花生粉的肉粽才是繼承我大中華悠揚五千年歷史的正統肉粽；肉粽內餡：花生、豬肉、蛋黃、香菇，一點都不能少！在此也慎告北部同胞，勿以3D油飯等異端食物分裂我國民眾之端午情懷。」

「北部不是像油飯，是就是油飯」、「不要以為把油飯包成粽子形狀就是粽子」。

「南部是月桃葉吧，北部才用竹葉，月桃葉獨特的香味，經過就知道在煮粽，竹葉一點香氣也沒有，根本屌打」。

也有北粽粉指出，「常吃南部粽~反而覺得北部粽比較香味足」。

「北部粽是油飯，南部粽不就是噴了？」

還有網友KUSO留言，「台中粽才是真正的肉粽，因為他灌入了真正的靈魂」。