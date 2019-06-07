端午節吃粽 醫：避免過量熱量爆表又傷身

2019-06-07 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



端午節吃粽，避免過量熱量爆表又傷身。茂盛醫院家醫科醫師呂均珊說，一名補習班老師胃痛愛吃粽，日前三餐都吃粽子，趕在10分鐘內完食，以為餐前吞胃藥不要緊，結果就醫發現是嚴重的胃食道逆流。

呂均珊也實測吃肉粽驗血糖，兩名護理師飯前血糖皆為90mg/dl，吃完一般粽者一小時後飆到111mg/dl；吃五穀粽者仍維持90mg/dl。

呂均珊說，粽子的內餡糯米黏性較高、不易消化完全，食用過量會胃痛、脹氣、腸胃炎、胃食道逆流，若加上長期吃胃藥，也會影響食物吸收，恐鈣質流失、營養不良，而胃食道長期逆流、發炎，增加食道癌的風險，她也提醒，老人及腸胃不好的人，每天吃一顆為限。

呂均珊指出，另外，也應避免吃粽子配珍奶，不但熱量破表、肥胖上身，而且吃粽後的血糖飆高且不穩定，建議以多雜糧且熱量較低的五穀粽取代一般粽，糖尿病人建議吃半顆即可。

茂盛醫院營養師王思媛指出，市售粽子以高油脂、高鈉、低纖維的種類居多，內餡多為五花肉、花生、鹹蛋黃，一顆約在500至700大卡，再配上一杯珍珠奶茶也約700大卡，熱量破表至少1400大卡，等於一天的基本熱量需求，因此建議盡量選擇吃五穀粽配蔬果和無糖茶飲。