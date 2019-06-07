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端午濕熱 長庚中醫師：6藥材製香包防蚊蟲

2019-06-07 12:04聯合報 記者許政榆╱即時報導

端午節前氣候不穩定，容易忽冷忽熱，過端午後開始持續炎熱，但六月正當炎炎夏日，不僅又熱又濕，蚊蟲肆虐下，各種疾病容易流行，林口長庚醫院中醫師郭順利分享中藥香包DIY製法，內含紫蘇、佩蘭、香薷、艾葉、石菖蒲、藿香等6種中藥材，具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢的功效。

郭順利指出，中藥香包分量各材料1錢，民眾可將材料一起打碎，均勻混合再行分裝，若欲製作較多香包，也可以1比1方式自行增量調配。

郭順利表示，中藥香包隨著裡面藥材不同，會有不同功效，若民眾自製中藥香包，需要注意幾點：1、孕婦不宜佩掛氣味過於濃烈的香包。2、有些藥物如薄荷，對蠶豆症幼童長期接觸並不合適。3、本活動中藥香包藥包內有不織布包裹，加上外層彩紙的隔絕，相對安全；但如果撕開，使中藥材外漏，要注意勿使幼童吞服以免發生危險。4、如果有特殊疾病或生理狀態仍宜詢問中醫師，以免誤用。

此外端午節不少民眾應景吃粽子，營養治療科營養師曹雅姿提醒，健康飲食要落實在每天日常生活中，粽子1顆熱量平均為400至600卡，成人1天以1顆為限，兒童的消化能力沒有成人好，1天食用半顆粽子即可；粽子油量鹽分偏高，可搭配筍子湯或燙青菜，或是在吃完粽子後再食用水果，增加纖維量幫助消化，較不會引起脹氣不適。

郭順利指出，如果真的吃粽子吃到脹氣消化不良，可以按摩足三里、中脘等穴位，減輕腹脹不適。如果仍未改善，可以考慮使用中藥材麥芽、穀芽、山楂、陳皮等組合的藥物煮成消食茶飲，其中麥芽、穀芽含澱粉酶，可以助胃氣以消米麵食積，山楂可以減少油脂吸收，消肉積解油膩，陳皮則可解脹氣，理氣健脾。

林口長庚醫院中醫師郭順利分享中藥香包DIY製法，內含紫蘇、佩蘭、香薷、艾葉、石菖...
林口長庚醫院中醫師郭順利分享中藥香包DIY製法，內含紫蘇、佩蘭、香薷、艾葉、石菖蒲、藿香等6種中藥材，具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢的功效。圖／長庚提供
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民眾吃粽子若出現脹氣、消化不良，林口長庚醫院中醫師郭順利表示，可以考慮使用中藥材...
民眾吃粽子若出現脹氣、消化不良，林口長庚醫院中醫師郭順利表示，可以考慮使用中藥材麥芽、穀芽、山楂、陳皮等組合的藥物煮成消食茶飲。圖／長庚提供
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端午過後持續炎熱，蚊蟲肆虐下各種疾病容易流行，林口長庚醫院中醫師郭順利分享中藥香...
端午過後持續炎熱，蚊蟲肆虐下各種疾病容易流行，林口長庚醫院中醫師郭順利分享中藥香包DIY製法，內含紫蘇、佩蘭、香薷、艾葉、石菖蒲、藿香等6種中藥材，具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢的功效。圖／長庚提供
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中藥粽子中醫
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