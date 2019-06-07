宣示在台投資決心 離岸風電外籍高層關懷獨居老人

2019-06-07 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為了展現在台投資決心和在地落地生根的承諾，包括： 北陸、玉山、沃旭、CIP、中能等離岸風電開發商，近日於鹿港攜手關懷獨居老人做公益，並參與今年端午節聯合舉辦的「粽葉香飄 風起傳愛」活動，除了讓來自不同國家的離岸風電開發商們體驗在地文化，更以實際行動做公益，為彰化盡一份心力。

「海龍離岸風電計畫」團隊更號召哥本哈根基礎建設基金（CIP）與中能發電股份有限公司籌備處騎上裝扮龍舟的摩托車攜手老五老基金會，親自探視88位獨居老人的住所，讓鹿港民眾今年的端午節倍感溫馨，不但享受肉粽佳餚，還有來自國際友人的溫暖關懷。

活動當中，離岸風電商員工也與幼稚園小朋友及在地志工，在老師的教導下，折粽葉、包內餡、綁粽子，忙碌的大小手此起彼落，把愛與關懷包入傳統肉粽中。

鹿港鎮長許志宏表示，「兩百年前，鹿港曾經是貿易鼎盛的交易口岸；兩百年後的今天，藉由離岸風電的開發，再度於鹿港吹起陣陣的國際風，也帶來開發商對在地社區的長期承諾。我們希望透過參與重要文化慶典，幫助新興風電產業銜接傳統鹿港文化，進一步融入在地生活，讓這群國際友人在感受彰化鄉親的熱情之餘，更在彰化落地生根，為彰化帶來新的機會。」