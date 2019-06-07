全聯PX Pay連假點數百倍回饋 「集點控」湧入全台門市

2019-06-07 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



端午連假上哪逛街購物好？全台近千家全聯超市今（7）日一早便陸續湧進購物人潮，全因全聯自今日起展開的三天端午連假，推出超值加碼的「歡慶PX Pay百萬會員 百倍回饋」活動，消費者只要於全台門市使用PX Pay消費滿100元，就可享點數回饋100倍，換算下來，消費100元相當於購物七折的優惠。

全聯行動支付品牌PX Pay自5月24日上線後，累計至今日下載數已衝破百萬，全聯營運長蔡篤昌表示，原定目標上線二個月可達200萬次下載數，現在預計上線二周就可達到百萬下載數，顯見全聯的顧客對於行動支付的接受度很高，且促銷優惠的誘因也奏效，現在目標調高到二個月達300萬次下載數，希望年底下載數可以衝到500萬。

為歡慶下載數突破百萬，全聯不只持續進行與八大銀行合作的首刷卡及卡友日贈點活動外，更於端午連假6月7日~6月9日三天祭出加碼活動，PX Pay消費滿100元，享有福利點點數100倍回饋。

此外，全聯也於今天端午節募集點點控到大安延吉門市，早上8點前即有許多民眾在大安延吉門市前排隊，前100名用戶不但先得到應景的粽子一粒，開放入場消費後使用PX Pay消費滿100元，還能抽福利點點數10萬點，超級優惠的獎項吸引現場多位民眾陸續使用PX Pay參加抽獎活動，最後順利抽出10位幸運兒，現場共送出福利點點數100萬點（價值1萬元）。

全聯攜手一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦等八間銀行推出全聯PX Pay後，消費者到全聯不必帶錢包、不必帶福利卡，只要下載PX Pay，支付、購物方便又快速，不僅節省排隊結帳時間，還可享超值優惠。