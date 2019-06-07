吃粽易脹氣 醫：脹氣原因多最怕罹患癌症

2019-06-07 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



應景的端午節美食糯米粽容易使人脹氣，不過脹氣的發生原因包羅萬象，未必僅僅源於食物特性。腸胃科醫師表示，脹氣還可能源於吃東西速度快、宿便過多、大腸激躁症、腸胃道發炎，甚至與肝膽腸胃惡性腫瘤有關；如果改善飲食習慣、緩解便秘問題卻仍舊容易脹氣，就要警覺健康可能出問題了。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師王志堂表示，脹氣的發生原因包羅萬象，可能源於食物本身容易產氣、吃飯速度過快導致吞下的氣體多，可能源於便秘、糞便解得不夠多而使腸氣增加，進而影響胃與小腸的收縮與排空，另可能源於腸胃道發炎、大腸激躁症，甚至是肝膽腸胃發生惡性腫瘤。

王志堂表示，容易脹氣的民眾應評估自身症狀持續時間短或長，如果已經嘗試放慢吃東西的速度，平時避開容易脹氣的食物，像是糯米、饅頭、麵食、空心菜、花椰菜、乳製品等，另也排除便秘問題、增加運動量，但仍舊容易發生脹氣現象，甚至合併腸胃道部位疼痛、貧血、胃口不佳、食慾不振、體重減輕、糞便型態改變等，就要考慮身體可能出現問題，並就醫接受評估。