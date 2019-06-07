端午連假首日國道塞翻！明天壅塞路段看這知

2019-06-07 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



端午連假首日，國道一早就開始塞。交通部高速公路局說，今天上午7時開始，國道5號、國道1號車流量開始變大，國1、國3、國5等多個路段，車速都不到30公里。高公局表示，今天午後各路段會漸漸疏解，明天連假第二天的上午也會有出遊與返鄉潮，又以國5北上車潮最嚴重，用路人要特別注意。

高公局交通管理組組長莊國欽表示，明天上午8時預計開始出現南下車潮，國5、國1、國3壅塞程度和今天差不多，明天是連假第二天，預計下午開始會有北上壅塞返鄉潮或出遊潮，其中又以國5北上車潮最嚴重，預計中午開始塞到晚上10時。

高公局預估，今天下午國道總延車公里為118百萬車公里，其中南向交通量可達66百萬車公里、北上為60約為平日的1.5倍，明天國道總延車公里為120百萬車公里，南下、北上都分別為60百萬車公里。

莊國欽表示，明天上午國1楊梅到新竹、國3三鶯到關西、國5南港系統到坪林，一早開始都會壅塞，預計塞到明天中午前後，明天下午國1西螺到埔鹽、南屯到后里、新竹系統到竹北也會有壅塞狀況，要特別留意。

高公局說，連假期間針對高速公路尖峰時段與路段，已規畫四條長途及七條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾盡量利用省縣道，不要上國道。