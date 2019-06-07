端午連假南下車潮多 近中午國道4路段紫爆

2019-06-07 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



端午連假第一天，南下出遊民眾多，7日上午11時國道1號台北、新竹部分路段壅塞，湖口服務區至竹北時速17公里，內湖至東湖時速18公里，湖口到湖口服務區時速19公里。台74線高鐵台中到成功段也紫爆，時速僅16公里。

國道3號的田寮到燕巢、大溪到龍潭、中興系統到中興，以及國道1號東湖到高架汐止端、竹北到新竹也壅塞，時速介於20到30公里。國道10號燕巢到燕巢系統時速也僅26公里。

高公局預估今天國道車流量達118百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.4倍。南向交通量可達66百萬車公里，是平日的1.5倍。高公局預判今日壅塞路段將出現在國1南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統、國3南下三鶯─關西、烏日─霧峰、國5南下南港系統─坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局今日相關疏導措施包括：7至12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0至5時暫停收費、開放路肩。