食品中毒高峰期來臨 去年食物中毒4614人

2019-06-07 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今天是端午節，在老一輩人的觀念中，過了端午節,炎熱盛夏才真正開始，高溫潮溼的環境最適合病原菌生長，據食藥署歷年食品中毒統計資料，5月至9月是食品中毒高峰期，提醒餐飲業者及民眾，無論是購買後食材、製作好的料理都要避免在室溫下貯存過久，應儘速放入冰箱，並盡早食用完畢，防範食品中毒的發生。

去年食物中毒患者數共4614人，無人因此死亡，其中以學校、供膳營業場所及部隊最常發生。一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1周到10天，常見症狀包括腹瀉、惡心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候伴隨血便或膿便，但是不一定所有的症狀都會同時發生。抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食品中毒而死亡。

衛福部食藥署食品組組長潘志寬說，應先計畫好烹煮及食用的分量再購買食材，購買後食材應盡速放入冰箱冷凍或冷藏貯存，冰箱也應避免存放過多的食材導致冷卻效果下降，造成微生物生長。製作好之應景產品避免在室溫下貯存過久，應盡速放入冰箱，並盡早食用完畢。

潘志寬說，貝類及生魚片等產品是民眾在炎夏時節喜愛佳餚，切勿因追求口感而忽略生食之風險。另外炎夏至海邊戲水時，對於不認識的魚類，應秉持「不隨意捕撈及食用」之原則，若不小心誤食有毒魚類，輕則產生腸胃道症狀，重則產生神經症狀。若不幸發生疑似食品中毒事件時，應儘速就醫，同時配合衛生單位調查，以釐清食品中毒發生原因。

食藥署提供預防食品中毒小撇步，維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後及處理食品前後應徹底洗淨雙手，若至郊外旅遊，更應注意飲食衛生。食材要新鮮，用水要衛生。食材應有計畫購買，儘速放入冰箱貯存，並儘速烹煮及食用完畢。