橫渡黑潮手工龍舟今運往屏東 9日下水挑戰

2019-06-07 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



由香港、台灣及蘭嶼青年合作，手工打造20人座的「龍舟」，預計後天從屏東下水，再次挑戰黑潮前進蘭嶼，今早8點龍舟從台東糖廠上板車運往屏東。活動發起人之一的香港青年胡梓康表示，希望這次能順利挑戰成功，喚起大家對海洋廢棄物議題的重視。

胡梓康表示，預計9日清晨5點從屏東下水，所以龍舟今天先運往屏東讓船員提前試划，至於確切下水點目前還在尋找適合的地方；這項活動主要目的是喚起大家對海洋廢棄物議題的重視，並且也為蘭嶼環境教育基地的擴建工程募款。

這項命名為「青山綠水．划渡蘭嶼」的活動，是由香港「泛非龍龍舟隊」與「台灣說蘭嶼環境教育協會」共同合作，並由胡梓康在台東糖廠手工打造龍舟，歷經1年的時間終於打造完成，龍舟兩側都有海洋生物的彩繪圖案。今天早上近18公尺長的龍舟，拖吊上板車。

胡梓康表示，這次橫渡黑潮，將由蘭嶼達悟族拼板舟當前導船，龍舟在後，20位划手包括十餘名香港人，其他為台灣人。這次選擇從屏東下水，直線距離從原本去年台東南田100公里，可縮短69公里，也減少黑潮強勁洋流的衝擊，最快當天下午2、3點就到蘭嶼。