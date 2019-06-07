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彰化鹿港飄粽香 離岸風電傳愛慶端陽

2019-06-07 10:42經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

鹿港蘊藏豐富的文化寶藏，匯集多樣傳統元素，自1977年開始「鹿港慶端陽」結合端午民俗與鹿港在地特色的慶典，已成為台灣12大節慶活動之一，今年彰化這場擁有40多年歷史的活動增添許多國際面孔。來自不同國家的離岸風電開發商們為體驗在地文化，更以實際行動做公益，為彰化盡一份心力。

這次活動邀請鹿港地區200名小朋友一起參與，最後，總共完成超過3,600顆愛心粽。這些愛心粽除了與鹿港、福興地區的弱勢家庭分享外，「海龍離岸風電計畫」團隊更號召哥本哈根基礎建設基金（CIP）與中能發電股份有限公司籌備處騎上裝扮龍舟的摩托車攜手老五老基金會，親自探視88位獨居老人的住所，讓鹿港民眾今年的端午節倍感溫馨，不但享受肉粽佳餚，還有來自國際友人的溫暖關懷。

在活動當中，離岸風電商員工與幼稚園小朋友及在地志工，在老師的教導下，折粽葉、包內餡、綁粽子，忙碌的大小手此起彼落，把愛與關懷包入傳統肉粽中。鹿港鎮長許志宏表示，「兩百年前，鹿港曾經是貿易鼎盛的交易口岸；兩百年後的今天，藉由離岸風電的開發，再度於鹿港吹起陣陣的國際風，也帶來開發商對在地社區的長期承諾。

許志宏說，希望透過參與重要文化慶典，幫助新興風電產業銜接傳統鹿港文化，進一步融入在地生活，讓這群國際友人在感受彰化鄉親的熱情之餘，更在彰化落地生根，為彰化帶來新的機會。

彰濱工業區外海因為有得天獨厚的風力資源，且鄰近主要港口，成為離岸風電國際大廠兵家必爭之地，彰化縣政府與在地鄉親的支持更是左右開發商落地生根程度的關鍵。未來透過歐洲開發商所帶來的世界一流的專業知識和技術，將帶動台灣教育及產業發展，創造更多就業機會，讓彰化子弟不需要離鄉背井，就地安身立命，為鄉里貢獻一己之力，打造低碳環保的綠能家園。

離岸風電開發商以實際行動做公益，為彰化盡一份心力。（圖／海龍離岸風電計畫）
離岸風電開發商以實際行動做公益，為彰化盡一份心力。（圖／海龍離岸風電計畫）
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鹿港愛心獨居老人
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