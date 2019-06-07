南北粽都一樣 衛福部提醒避免痛風、腎病吃法
每逢端午節就有南部粽與北部粽之爭，衛生福利部表示「別戰了」，無論南部粽、北部粽、水晶粽還是冰粽，吃得健康安全、避免食物中毒最重要。
衛福部在臉書專頁上表示，市售水晶冰粽有乳化劑、黏稠劑、色素等食品添加物以增添口感，但加工食品可能有磷酸鹽，因此須限制飲食磷攝取量的腎臟病患者能不吃就不吃；痛風患者應少吃粽子中的蝦米、乾魷魚、干貝等，以免導致痛風發作；糖尿病患者則要避免在粽子中加入花生粉與醬料，以免攝取過多糖分。
衛福部食藥署食品組組長潘志寬表示，端午節後氣溫開始炎熱，高溫潮溼的環境適合病原菌生長，衛福部食藥署歷年食品中毒統計資料就顯示，每年5月至9月是食品中毒的高峰期。
因此，自己包粽的民眾，應先計畫好烹煮及食用的份量再購買食材，購買的食材應盡速放入冰箱冷凍或冷藏貯存，冰箱也應避免存放過多的食材導致冷卻效果下降，造成微生物生長。包好的粽子也要避免在室溫下貯存過久，應儘速放入冰箱，並儘早食用完畢。
潘志寬表示，預防食物中毒至少有五大要點，第一是常洗手：維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後及處理食品前後應澈底洗淨雙手，若至郊外旅遊，更應注意飲食衛生；第二是食材要新鮮、用水要衛生；第三是生熟食要分開處理與盛裝；第四是海鮮與肉類產品應徹底加熱；第五是注意保存溫度低於7℃，在室溫時不宜放置過久。
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