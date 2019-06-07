南北粽都一樣 衛福部提醒避免痛風、腎病吃法

2019-06-07 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



每逢端午節就有南部粽與北部粽之爭，衛生福利部表示「別戰了」，無論南部粽、北部粽、水晶粽還是冰粽，吃得健康安全、避免食物中毒最重要。

衛福部在臉書專頁上表示，市售水晶冰粽有乳化劑、黏稠劑、色素等食品添加物以增添口感，但加工食品可能有磷酸鹽，因此須限制飲食磷攝取量的腎臟病患者能不吃就不吃；痛風患者應少吃粽子中的蝦米、乾魷魚、干貝等，以免導致痛風發作；糖尿病患者則要避免在粽子中加入花生粉與醬料，以免攝取過多糖分。

衛福部食藥署食品組組長潘志寬表示，端午節後氣溫開始炎熱，高溫潮溼的環境適合病原菌生長，衛福部食藥署歷年食品中毒統計資料就顯示，每年5月至9月是食品中毒的高峰期。

因此，自己包粽的民眾，應先計畫好烹煮及食用的份量再購買食材，購買的食材應盡速放入冰箱冷凍或冷藏貯存，冰箱也應避免存放過多的食材導致冷卻效果下降，造成微生物生長。包好的粽子也要避免在室溫下貯存過久，應儘速放入冰箱，並儘早食用完畢。