別相信燒稻草是好方法了 農業專家：百害無一利

2019-06-07 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



稻作收割後留下可觀的稻草，仍有部分農民視為廢棄物，棄置田間曝曬再焚燒處理，相信可以減少病蟲害，有利於來年種植；農糧署南區分署表示，經研究，露天燃燒稻草溫度高，破壞土壤結構，使土質變硬，並製造空汙，百害無一利，其實，稻草蘊涵豐富的纖維素及木質素，將稻草切碎就地翻土掩埋可以改良土壤，反而增進土壤透氣性與土壤肥力。

南區分署副署長黃怡仁說，稻草除了可就地掩埋增加土壤肥力外，也可以作為有機堆肥原料、農作物覆蓋物，以及作為其他加工產品的材料，例如草繩、草蓆、塌塌米等；連續掩埋稻草可增加土壤有機質及氮、磷、鉀、鈣、鐵的含量，而土壤中矽含量則可大幅增加，將有助於防止水稻倒伏及減輕病蟲害的危害，及減少有機肥施用成本，一舉二得。

他說，在農民的傳統觀念，焚燒稻草可以減少病蟲害，並將稻草的營養轉換成鉀跟微量元素，留在農地裡，然直接焚燒稻草，會因高溫破壞表土的微生物相，且稻草灰會造成過多的碳酸鉀及氧化鈣致土壤酸化及肥力不均情形，百害無一利，同時造成空氣汙染，嚴重破壞生活環境，呼籲農友改變耕作習性，並為地球盡一份心力。