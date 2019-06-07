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別相信燒稻草是好方法了 農業專家：百害無一利

2019-06-07 09:58聯合報 記者潘欣中╱即時報導

稻作收割後留下可觀的稻草，仍有部分農民視為廢棄物，棄置田間曝曬再焚燒處理，相信可以減少病蟲害，有利於來年種植；農糧署南區分署表示，經研究，露天燃燒稻草溫度高，破壞土壤結構，使土質變硬，並製造空汙，百害無一利，其實，稻草蘊涵豐富的纖維素及木質素，將稻草切碎就地翻土掩埋可以改良土壤，反而增進土壤透氣性與土壤肥力。

南區分署副署長黃怡仁說，稻草除了可就地掩埋增加土壤肥力外，也可以作為有機堆肥原料、農作物覆蓋物，以及作為其他加工產品的材料，例如草繩、草蓆、塌塌米等；連續掩埋稻草可增加土壤有機質及氮、磷、鉀、鈣、鐵的含量，而土壤中矽含量則可大幅增加，將有助於防止水稻倒伏及減輕病蟲害的危害，及減少有機肥施用成本，一舉二得。

他說，在農民的傳統觀念，焚燒稻草可以減少病蟲害，並將稻草的營養轉換成鉀跟微量元素，留在農地裡，然直接焚燒稻草，會因高溫破壞表土的微生物相，且稻草灰會造成過多的碳酸鉀及氧化鈣致土壤酸化及肥力不均情形，百害無一利，同時造成空氣汙染，嚴重破壞生活環境，呼籲農友改變耕作習性，並為地球盡一份心力。

他說，露天燃燒稻草會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒(PM2.5)至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康、甚至影響行車安全，造成車禍傷亡，可能涉及違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、刑法、消防法等相關規定；農業試驗所將以空照圖判釋及提供露天燃燒農地資料，屆時燃燒稻草田區一覽無遺。

經研究，霑天燃燒稻草溫度高，破壞土壤結構，使土質變硬，並製造空汙，百害無一利。記...
經研究，霑天燃燒稻草溫度高，破壞土壤結構，使土質變硬，並製造空汙，百害無一利。記者潘欣中／翻攝
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農民農地PM2.5
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