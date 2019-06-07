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愛滋自我篩檢超方便 一次提供兩款試劑任挑

2019-06-07 08:50聯合報 記者羅真╱即時報導

血液自我篩檢試劑以及唾液自我篩檢試劑。圖／取自「在家愛滋自我快速篩檢」網站
血液自我篩檢試劑以及唾液自我篩檢試劑。圖／取自「在家愛滋自我快速篩檢」網站
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衛福部疾管署長期宣導，有性行為者至少進行一次愛滋篩檢，有無套性行為者則每年至少篩檢一次，高風險者每3至6個月篩檢一次。為更便利民眾自我篩檢，疾管署即日起讓網路訂購平台或實體發放定點同時提供兩種試劑任民眾擇一索取；同時將限量贈送保險套及潤滑液，鼓勵國人落實安全性行為。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，疾管署自106年四月起開始推廣愛滋自我篩檢，民眾能從網路訂購唾液篩檢試劑、超商取貨，或者可在縣市衛生局、民間團體等408個實體定點取得血液篩檢試劑。實施至今已逾2萬5000人次索取篩檢。

莊人祥表示，為更便利民眾自我篩檢，即日起無論網路平台或實體定點，一律提供上述兩種篩檢試劑，讓民眾依需求擇一索取。民眾可透過網路訂購，再至鄰近的全家、萊爾富或OK便利商店支付200元試劑費與45元物流費，就可取得試劑，且前3500人可獲贈保險套及潤滑液；或者可在「在家愛滋自我快速篩檢」網站上找到人工發放地點，這些定點同樣會限量贈送保險套及潤滑液；除了自我篩檢，民眾也可至衛生局、匿名篩檢醫院或相關民間團體進行匿名篩檢、篩檢諮詢。

網路訂購者支付的200元試劑費是可以領回的。莊人祥表示，篩檢結果無論為陽性或陰性，皆可依包裝指示上傳試劑編號照片、提供轉帳的郵局或銀行帳戶資料等，就可在45天內領回200元試劑費。若檢驗結果為陽性，可攜帶自我篩檢試劑編號的照片，至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，當次就醫可減免部分負擔。

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