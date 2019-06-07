端午節連假首日 國道一早就塞

2019-06-07 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



連假首日，國道一早就開始塞。交通部高速公路局指出，今天早上7點開始，國道5號、國道1號車流量開始變大，最塞的路段像是國3環東至南港，以及國1湖口服務區至竹北，時速都不到20公里。高公局表示，壅塞路段預計午後會逐漸紓解，用路人可以午後再出發，避開壅塞潮。

高速公路局交通管理組組長莊國欽表示，今年早上7點南下車流量開始變大，現在國5南港系統到頭城都呈現壅塞狀況，國1湖口到竹北的車速也非常慢。

根據高速公路1968資料顯示，現在國3環東至南港行車速度每小時只有11公里，國1湖口服務區至竹北只有17公里，是最塞的路段，另外，國5南港系統至石碇、國1湖口至湖口服務區、彰化系統至彰化也非常塞，行車時速也不到30公里。

至於各國道車潮今天預計什麼時候紓解？莊國欽表示，國3南下車潮預計中午12時左右紓解，國5下午4時、國1下午3時，建議用路人南下利用下午時段再出發，可以避開早上壅塞車潮。