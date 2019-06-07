佩特拉郊外山洞住一晚 聽貝都因人說故事

2019-06-07 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



「我可以邀請妳到我的山洞一起吃飯嗎？」隨著26歲貝都因青年Salem前往他口中的「山洞」，是一座距離佩特拉（Petra）15分鐘車程，聳立在綿延起伏的紅色岩山，必須手腳並用，攀上岩塊，才能抵達這處約莫一坪的棲身之處，「餐廳」就是洞口的露天平台。

夕陽西下時分，卡茲殿神殿外聚集著一個個頭戴格紋頭巾、蓄著鬍子，裝扮宛如海盜般的貝都因人。Salem也在卡茲殿神殿外尋找旅客，以30元約旦第納爾（約新台幣665元），帶遊客攀上高處，俯瞰卡茲尼神殿。

Salem有一口流利的英文，常會天外飛來一筆名言。問他哪裡學來的，他會笑說「Life is School」，他從來沒有念過書，七、八歲就開始在佩特拉做生意，10歲就學會開車，還曾經當過幾年警察。但每天接觸世界各地的人們，他對國際情勢的了解不見得會輸給旅客。

大多數的旅客擔心安全，通常會委婉拒絕邀請。但答應了Salem之邀，他很開心向家人介紹新朋友，甚至還帶我們在家中先比一場PS4最新的FIFA19，再到村落採買馬鈴薯、牛肉丸、番茄糊與鹽巴，到佩特拉外圍紅色起伏的岩山上頭燒柴生火料理，徹夜在洞穴中聽他聊在地的故事。隔天更品嘗他料理的酸鹹手撕雞肉。

「我們遇到的時候，妳是我的客人」，Salem邊從自己搭建的廚房抽出一支樹枝丟入火中說，「但從妳到我的山洞作客開始，我們就是朋友」。

在貝都因文化裡，任何在「地盤內」的人都是客人，邀請到家裡作客是再自然不過的事情。