端午連假避開塞車西濱快速公路 早出門、走替代道路

2019-06-07 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



端午連假今起3天，湧現返鄉與旅遊車潮，大部分多以國道高速公路為利用道路，台61線西濱快速公路的苗栗縣竹南路段、彰化縣大城路段，過往連假期間，易出現壅塞，公路總局第二區養護工程處請用路人儘量提早出門，在中午之前經過該路段，並提供建議替代道路，多加利用。

公路總局第二區養護工程處觀察預估，台61線西濱快速公路在今年端午連假將湧現與春節連假期間相同車潮；根據春節及清明節連假期間測得交通量預估今年端午連續假期第2、3天（8日、9日） 竹南路段北上每天交通量大約落在2萬到2萬4000輛次、大城路段北上每日交通量大約會落在1萬2000到1萬4000輛次，尖峰時段預估會在中午1點至晚間23點。

公路總局第二區養護工程處建議，為避免竹南、大城路段產生壅塞，請民眾盡量提早出門，在中午之前經過該路段，節省時間。若民眾在尖峰時段行經該路段，建議民眾行駛在台61線竹南路段不要在西濱交流道等待匯入國道3號，請繼續往北直行台61線約7公里後，再右轉接西濱公路聯絡道至國道3號香山交流道繼續北上，以協助後龍至竹南整體行車效率。

另外，北上大城交流道，因大城至芳苑路段尚未通車，且受出口匝道為單一車道與台17線路口有號誌管制，車多時可能需排隊等候下匝道，建議民眾可多利用前一個交流道，即雲林縣橋頭交流道提前下匝道接台17線繼續北上。雲林至新竹民眾可多利用台61線台西交流道至台78線再轉台19線至縣道144線接回台61線之替代路線。