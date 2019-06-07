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台人為什麼愛去夏威夷 消費高又玩得久

2019-06-07 07:21聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

夏威夷是許多台灣人心中的夢幻度假天堂，根據夏威夷觀光局統計，今年首季台灣旅客在夏威夷平均消費為2688美元，為全球第二；平均旅遊天數也可望從2015年的7.9天增加為十天，成長十分快速，近年前往夏威夷的台灣旅客年齡也有下降趨勢。

夏威夷觀光局統計，台灣旅客赴夏威夷旅遊的消費力驚人，2018年台灣旅客單趟前往夏威夷旅遊的平均消費金額為2336美元，全球排名第三，僅次於中國大陸2716美元及大洋洲2559美元。今年第一季更超越大洋洲，平均消費金額成長至2688美元，躍居全球第二，僅次於中國大陸2836美元。

台灣旅客2018年停留在夏威夷的平均旅遊天數為9.2天，相較於2015年至2017年的7.9天至8.1天，顯著增加了一天，預計2019年將加速成長到十天。夏威夷觀光局駐台辦事處表示，這幾年積極推廣夏威夷創新玩法，包括生態及文化旅遊，介紹夏威夷近期熱門文青景點，讓台灣民眾玩得更豐富多元。

2015年造訪夏威夷的台灣旅客平均年齡接近41歲，2016年和2017年下降至39歲，2018年更下降為37歲。夏威夷觀光局駐台辦事處說，顯示近年推廣創新玩法，成功吸引年輕旅客興趣。

夏威夷觀光局駐台辦事處表示，近年深耕台灣市場，繼2016年夏威夷水晶路跑、2018年夏威夷文化節，今年籌畫更多帶動雙邊觀光及文化交流的行銷活動，包括「Yoga with Aloha」瑜珈活動、呼拉舞快閃表演，以及即將在7月登場的第二屆夏威夷文化節，展現夏威夷的多元熱情。

夏威夷是許多台灣人心中旅遊聖地。圖／雄獅旅遊提供
夏威夷是許多台灣人心中旅遊聖地。圖／雄獅旅遊提供
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