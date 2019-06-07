夏天瘋海島！ 沖繩療癒上班族 帛琉水母湖吸客

2019-06-07 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



暑假旅遊旺季將至，許多台灣人喜歡趁夏天出國到海島玩耍消暑。被稱為「太平洋的珍珠」帛琉今年重新開放水母湖、菲律賓長灘島去年封島半年終於解禁，吸引大批旅客前往朝聖。日本沖繩則是萬年不敗的人氣海島，還有旅行業者推出「療癒享樂」主題遊程，受到上班族歡迎。

每年4到10月是海島渡假旺季。雄獅旅遊觀察，日本沖繩、泰國海島、帛琉等，都是深受國人喜愛的海島旅遊目的地。除了享受當地風光，各國島嶼更發展出細膩分眾的特色，包含海上活動、風格獨具的渡假飯店、各種新型態跳島玩法等。

沖繩因鄰近台灣，是多年以來的高人氣海島。雄獅旅遊表示，沖繩適合閨蜜同遊、銀髮輕鬆旅行或生態學習，甚至有「療癒享樂」主題旅程，結合美食、文化探索、購物元素，主要客源是平日工作疲累的上班族。沖繩分眾經營，帶動近五年出團人數逐年平均成長超過10%。

帛琉今年重新開放馳名國際的「水母湖」，雄獅旅遊說，帛琉航程距台灣僅需三個多小時，十分容易成行，不但是蜜月首選，也受到許多潛水客讚賞，許多年輕人常趁夏天前往觀光。

易遊網也說，許多旅客期待觀賞帛琉水母湖，帛琉班機原本一周兩班，今年1月變成一周三班，暑假又會增加到一周四班，表示帛琉旅遊有一定熱度。

長灘島去年為了整頓交通、排水等設施封島半年，去年10月重新開放，易遊網說，雖然長灘島仍有登島規定和人數限制，但封島解禁後，反而吸引更多旅客前往。另外，菲律賓巴拉望著名景點「地下河流」是新世界七大奇景之一，近年暴紅，帶動旅客對巴拉望的興趣，加上今年虎航新增巴拉望航點，票價也具有吸引力。

可樂旅遊推薦宿霧之旅，結合時下最流行的跳島旅遊，乘坐螃蟹船出海，可悠遊浮潛聖地及私人島嶼，近距離欣賞世上最大的魚類「鯨鯊」。