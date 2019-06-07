下周梅雨季鋒面逼近 吳德榮：有致災性大量降水潛勢

2019-06-07 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受暖氣團影響，台灣天氣熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑。午後熱力的舉升作用，也會帶來局部陣雨或雷雨，大部分在山區及少部分鄰近的平地，局部地區有較大雨勢。北部氣溫約24至35度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至34度。

他表示，明天至下周一滯留鋒逐漸回到北部海面，尚未直接影響；台灣在暖氣團內，天氣悶熱。但大氣漸趨不穩定，除了午後熱力作用，有局部性陣雨或雷雨的機率；西南風遇地形的舉升作用逐日增強，在迎風面亦有局部性降雨的機率，週六較零星，周日、下周一逐日增多。

他表示，下周二起梅雨季第五道鋒面接近，並將在台灣附近徘徊，為5月以來最不穩定的一段時間。

他說，下周二晚上8時預測圖顯示，鋒面已在台灣附近，伴隨西南氣流；下周五晚上8時測圖顯示，鋒面仍在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流，鋒面帶上另有中尺度低壓接近。意謂從下周二起，有利中尺度對流系統發展的環流型態已形成，伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。