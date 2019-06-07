狂拉又腦袋當機 學業事業大減分恐是「六月病」作祟

2019-06-07 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



迎接6月，不少民眾面臨人生重大轉折，剛踏出大學校園的畢業生面臨找工作的焦慮、考生備受指考倒數一個月、6月新娘準備展開全新未知的生活，各種巨大的壓力加上悶熱天氣，潛移默化影響身心理，焦慮、憂鬱，腹瀉、頭暈、惡心，甚至注意力不集中，學業、職場表現及生活品質大減分，原來這都是俗稱的「六月病」在作祟。

「六月病」一詞源於日本，在台灣其實也很常見到。六月病是一種心理障礙綜合症，隨環境變更與席捲而來的生活壓力，六月病的患者常感到不安、沒有食慾等，也會出現便秘、腹瀉、頭暈、惡心等生理症狀，判斷能力及思考速度均急劇下降，大大影響學業、職場表現及生活品質。

學生、畢業生、新婚族、準備入學的新生等，為罹患「六月病」的潛在族群，處於壓力高峰，容易出現腸胃道不適症狀。亞東醫院家庭醫學科主任陳志道表示，面對沉重的壓力時，人體容易出現腹瀉、便秘、腹痛、腹脹等腸胃不適症狀，加上6月時逢端午佳節，民眾食用過多油膩且不易消化的粽子，更容易加劇腸胃道敏感。

他補充，面對腸胃道不適，平時應多攝取富含水溶性纖維的水果，如奇異果、柑橘等，維持腸道健康。由於腸道是人類的第二個大腦，而膳食纖維是腸道益生菌的營養來源，有助腸道好菌生長，抑制壞菌。因此建議平日多吃對的水果，維持腸道好菌相，才能讓我們擁有健康腸道及心情，面對變化多端的生活，重新再出發。

他說，面對腸胃道不適，還可採用低「腹敏」飲食。「腹敏」是指存在於天然食材或食品添加物中一群短鏈碳水化合物，攝取過多時，腹敏在小腸無法被吸收而直接進入大腸，經過腸道細菌發酵，造成脹氣、腹痛、腹瀉。