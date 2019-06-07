端午節就要吃粽子 醫師建議三招聰明吃

2019-06-07 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



端午節快到，各式粽子上市。本報資料照片 分享 facebook 不論鹹粽、甜粽，北部粽或是南部粽，端午節免不了吃粽子，但粽子的主要成分為糯米，但有些民眾吃了粽子卻會出現胃食道逆流。醫師表示，由於糯米黏性較高、蛋白質分子較大，比較不易消化，易造成腸胃負擔，使人出現脹氣、腹痛，甚至出現喉嚨灼熱感、火燒心、溢赤酸等胃食道逆流症狀。

聯安診所診所院長、消化內科醫師鄭乃源指出，台灣「逆流性食道炎」盛行率15.6%，居亞洲之冠，胃食道逆流是胃中的食物逆流至食道，導致不適症狀或其他併發症情形，可分為兩大類：食道黏膜有明顯裂痕的「逆流性食道炎」，以及食道沒有傷口但有明顯胃食道逆流症狀的「非糜爛性逆流疾病(NERD)」。不論是哪一種，若長期有胃食道逆流症狀，對於健康及生活品質的危害，相當於慢性疾病，不容小覷。

鄭乃源建議，若有胃食道逆流或腸胃困擾者，因容易消化不良，端午吃粽，可把握以下三原則：

1. 不要太晚吃粽：

有逆流性食道炎、消化道潰瘍或膽結石者，盡量在白天食用，晚餐盡量不吃粽子，以免高脂肪、高鹽會降低消化速度、刺激更多胃酸分泌。

2. 細嚼慢嚥、少量食用：

腸胃不佳或逆流性食道炎等患者，吃粽子時，應放慢速度、充分咀嚼、少量食用，選擇體積小的粽子，一天不要超過一個拳頭大小。

3. 食用消化酵素高的水果：

吃完粽子後，可食用消化酵素含量較高的水果，例如：木瓜、鳳梨等，都可幫助腸胃消化，降低腸胃不適感。