傳說志玲姐姐曾在台大凍卵 醫師這麼說

2019-06-06 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



名模林志玲傳閃婚，過去林志玲曾至台大凍卵，日後是否進行人工生殖也受到關注。不具名台大醫院婦產科醫師表示，卵子比胚胎脆弱也更難保存，以往全台灣只有台大醫院有凍卵技術，但隨著醫學科技進步，「傻瓜凍卵」方式在10年前問世，使凍卵技術更簡單也方便，現在不止台大醫院可做，國內其他醫院也能凍卵，這也使得人工生殖個案大幅增加，從10年前的每年8000例增加到現在一年約3萬例，但這也延後了女性結婚、生子的時間。

醫師表示，卵子的品質及數量會隨著女性年齡增加而下降，例如在30歲所有約有8成是染色體正常卵子，至40歲僅剩5成，到了44歲左右只剩下11% 是正常卵子。以往考量凍卵的女性多是因為健康因素，如罹癌等，而現在來凍卵的女性，有很多是因為過了生育黃金期卻未婚或不想懷孕，以台大醫院而言，凍卵女性年齡約集中在33至35歲左右。

我國法規對於冷凍胚胎有10年年限，但對凍卵或凍精的年限卻無限制，也就是說，卵子冷凍多久之後要進行人工生殖，其實可自行考量再決定。